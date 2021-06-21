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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورو 2020.. أرقام قياسية لمنتخب إيطاليا بعد تحقيقه العلامة الكاملة بدور المجموعات

صدى البلد

أنهى منتخب إيطاليا مشواره في دور المجموعات بفوزه نظيره الويلزي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف المباراة الوحيد سجله بيسينا في الدقيقة 39، ليقود الطليان لتحقيق نقاط المباراة الثلاث وثالث انتصار على التوالي في المجموعة.

انتصار الطليان رفع رصيدهم للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وتأهل منتخب ويلز معه لدور الـ 16 رغم الخسارة، بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط، متفوقًا على نظيره السويسري الذي احتل المركز الثالث بعد الفوز على تركيا.

وأصبح منتخب إيطاليا أول فريق في تاريخ كأس أمم أوروبا، يحقق 9 نقاط في مرحلة المجموعات دون استقبال شباكه لأي هدف.

وحافظ منتخب إيطاليا لمدة تجاوزت الـ1000 دقيقة على نظافة شباكه دون استقبال أي أهداف في مختلف المسابقات.

وخلال آخر 11 مباراة في كل المناسبات، لم يستقبل "الآزوري" أي هدف، بل أنه استطاع تسجيل 32 هدفا.

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