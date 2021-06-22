عاجل
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة دبلوم التمريض ونسبة النجاح 99.82 %.. صور فتاوى تشفي الصدور.. حكم إخراج زكاة المال في صورة ملابس.. ما جواز طلب الدعاء من المتصدق عليه.. ثواب لبس الحجاب في الآخرة .. جزاء إعطاء المرأة زوجها من زكاة مالها لمساعدته على الإنفاق نشرة الفن.. نهال عنبر تكشف تفاصيل حالة دلال عبد العزيز ..شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عنها .. وعمر كمال يتحدث عن صوت حسن شاكوش لتحضير المحشي.. تقوير الباذنجان دون مقوار بحيلة سحرية إجراء مسحة كورونا لضيوف مهرجان الإسماعيلية الدولي قبل حضور حفل الختام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محشي

لتحضير المحشي.. تقوير الباذنجان دون مقوار بحيلة سحرية

تقوير الباذنجان
تقوير الباذنجان

المحشي يحتاج إلى وقت طويل ومجهود كبير ،و تقوير الباذنجان مشكلة تواجه أغلب ربات المنزل ، خصوصًا إذا كنتي تحضرين كمية كبيرة للعزومات ،

وفيما يلي طريقة سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى بذل مجهود، تجعل تقوير الباذنجان بدون مقوار أسرع الطبخات، اكتشفيها لتحضير المحشي فورًا ولا تحرمي نفسك وأسرتك من الطبق الذيذ.

txt

طريقة لف محشي الكرنب بالمقص .. أسرع وأسهل

txt

طريقة عمل محشي الكوسة بخطوات بسيطة

التطرية


تعتمد فكرة تقوير الباذنجان دون مقدار في الأساس، على عملية التطرية بالفرك، حيث يتم الضغط على الباذنجانة نفسها كي تصبح في اليد لينة وطرية حتى تخرج البذور منها سريعاً وتنفذ هذه الفكرة فقط عند تحضير الباذنجان الأبيض والأسمر.

txt

يصيب ضعيفى المناعة.. الفطر الأسود كيف تحمى طفلك منه؟

txt

وزيرة الثقافة تعلن عن موعد الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب| فيديو

طريقة تقوير الباذنجان دون مقوار


- عند تقوير الباذنجان لا تنزعي الأوراق الخضراء الناشفة الموجودة في رأس الباذنجانة


-عند تقوير الباذنجان اضغطي على قوام الباذنجانة بيدك من كل الجوانب لتلين قليلًا


-حاولي بأصابعك، فصل الجلد عن البذور من جميع الجهات عن طريق الضغط والفرك


-الآن، حركي السكين على حدود الجلدة من ناحية رأس الأوراق الخضراء إلى أن تصلي مجددًا إلى نقطة الابتداء


-عند تقوير الباذنجان ضعي السكين جانبًا واضغطي قليلاً من كعب الباذنجانة إلى أعلى وسوف يخرج البذر على شكل قطعة واحدة دون أن يتفتت


-اخرجي البذور بمنتهى السهولة الآن وبهذا سيكون الباذنجان جاهزًا للحشو بعد شطفه بالماء البارد.

 

فوائد الباذنجان 

رصد فى هذا التقرير أهم  فوائد الباذنجان الصحية وذلك وفقا لما أورده موقع “ doublediamondacres ” .

مصدر كبير للفيتامينات والمعادن

محتوى الفيتامينات والمعادن في الباذنجان واسع جدًا كما إنه مصدر كبير لـ فيتامين سى وفيتامين ك وفيتامين ب6 والثيامين والنياسين والمغنيسيوم والمنجنيز والفوسفور والنحاس والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم .

 

- يساعد في الهضم

من فوائد الباذنجان التى لايتوقعها البعض هى قدرته على تحسين الهضم وهذا بفضل المحتوى العالي من الألياف الموجود به ، وهو عنصر حاسم للحفاظ على نظام غذائي متوازن ، ووسيلة رائعة لتحسين صحة الجهاز الهضمي، هذا يعني أنه عندما يجب عليك الذهاب ، فإن تناول الباذنجان بانتظام يساعد الطعام والفضلات على التحرك بسلاسة.

 

- يحسن صحة القلب

تعمل الألياف الموجودة في الباذنجان أكثر من مجرد المساعدة في عملية الهضم ، بل إنها تساعد أيضًا في تحسين صحة قلبك، وذلك لأن الألياف تقلل من كمية الكوليسترول التي يمتصها جسمك عن طريق ربطها بالصفراء في الجهاز الهضمي بحيث يتخلص جسمك منها بشكل طبيعي.

 

- يمنع السرطان
 

من فوائد الباذنجان شديدة الأهمية أنه يحمى من السرطان وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وهي واحدة من أفضل دفاعات جسم الإنسان ضد أمراض مثل السرطان ، بالإضافة إلى العديد من أنواع العدوى المحتملة الأخرى.

من الفوائد العديدة لتناول الباذنجان هو أنك تتناول المنغنيز ومضادات الأكسدة الطبيعية من خلال وجود مستوى عالٍ من مضادات الأكسدة مثل المنغنيز في جسمك ، يساعد ذلك على ضمان حماية أعضائك.

 

- يحسن صحة العظام

يعد التلوين الفريد للباذنجان أكثر فائدة من مجرد كونه جميل المظهر وتم بالفعل ربط المركبات النباتية الطبيعية التي تخلق هذا اللون بتقليل هشاشة العظام ، وتقوية العظام ، وحتى زيادة كثافة العظام بالإضافة أن الحديد والكالسيوم الموجودين في الباذنجان ضروريان لتحسين والحفاظ على صحة العظام بشكل عام.

 

- يمنع فقر الدم

قد يكون عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي أمرًا خطيرًا للغاية على صحتك. يمكن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم والذي يتميز بإحساس عام بالتعب والضعف الناتج عن عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد مثل الباذنجان في علاج بعض الحالات الصحية مثل فقر الدم.

 

- يزيد من وظيفة الدماغ

الباذنجان غني بالمواد الكيميائية الطبيعية التي تسمى المغذيات النباتية ، والتي من المعروف أنها تحسن الصحة العقلية.

هذه الفائدة هي نتيجة زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم وإلى الدماغ من خلال إيصال المزيد من الدم إلى الدماغ ، تساعد المغذيات النباتية على تعزيز الذاكرة عن طريق تحفيز مساراتك العصبية على التطور.

الباذنجان تقوير الباذنجان بدون مقوار لتحضير المحشي المحشى

موضوعات متعلقة

طريقة عمل عجة الباذنجان للشيف شربيني

تعرفي على الفوائد الصحية والمخاطر المصاحبة لـ الباذنجان

طريقة عمل رومية محشية ورق عنب بمذاق لا يقاوم

الحشو النيئ.. 5 حلول لمشاكل الدواجن المحشية

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل الدورة 52 من معرض الكتاب 2021

6 شروط لـ عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة .. تعرف عليها

تعرف على مميزات وعيوب تيل الفرامل السيراميك

التجارة تسمح باستيراد فضلات ونفايات الزجاج

رئيس مجلس القضاء الأعلى يترأس الجمعة العمومية لإختيار القضاة الجدد

رغم كورونا.. وزيرة الثقافة: نجحنا في تقديم محتوى ثقافي وفني من خلال منصة الوزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

الصحة: إصابة 40 مواطنًا في حادث قطار الإسكندرية

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

فيديو

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ