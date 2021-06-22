لتحضير المحشي.. تقوير الباذنجان دون مقوار بحيلة سحرية

محشي

المحشي يحتاج إلى وقت طويل ومجهود كبير ،و تقوير الباذنجان مشكلة تواجه أغلب ربات المنزل ، خصوصًا إذا كنتي تحضرين كمية كبيرة للعزومات ،

وفيما يلي طريقة سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى بذل مجهود، تجعل تقوير الباذنجان بدون مقوار أسرع الطبخات، اكتشفيها لتحضير المحشي فورًا ولا تحرمي نفسك وأسرتك من الطبق الذيذ.

التطرية



تعتمد فكرة تقوير الباذنجان دون مقدار في الأساس، على عملية التطرية بالفرك، حيث يتم الضغط على الباذنجانة نفسها كي تصبح في اليد لينة وطرية حتى تخرج البذور منها سريعاً وتنفذ هذه الفكرة فقط عند تحضير الباذنجان الأبيض والأسمر.

طريقة تقوير الباذنجان دون مقوار



- عند تقوير الباذنجان لا تنزعي الأوراق الخضراء الناشفة الموجودة في رأس الباذنجانة



-عند تقوير الباذنجان اضغطي على قوام الباذنجانة بيدك من كل الجوانب لتلين قليلًا



-حاولي بأصابعك، فصل الجلد عن البذور من جميع الجهات عن طريق الضغط والفرك



-الآن، حركي السكين على حدود الجلدة من ناحية رأس الأوراق الخضراء إلى أن تصلي مجددًا إلى نقطة الابتداء



-عند تقوير الباذنجان ضعي السكين جانبًا واضغطي قليلاً من كعب الباذنجانة إلى أعلى وسوف يخرج البذر على شكل قطعة واحدة دون أن يتفتت



-اخرجي البذور بمنتهى السهولة الآن وبهذا سيكون الباذنجان جاهزًا للحشو بعد شطفه بالماء البارد.

فوائد الباذنجان

رصد فى هذا التقرير أهم فوائد الباذنجان الصحية وذلك وفقا لما أورده موقع “ doublediamondacres ” .

مصدر كبير للفيتامينات والمعادن

محتوى الفيتامينات والمعادن في الباذنجان واسع جدًا كما إنه مصدر كبير لـ فيتامين سى وفيتامين ك وفيتامين ب6 والثيامين والنياسين والمغنيسيوم والمنجنيز والفوسفور والنحاس والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم .

- يساعد في الهضم

من فوائد الباذنجان التى لايتوقعها البعض هى قدرته على تحسين الهضم وهذا بفضل المحتوى العالي من الألياف الموجود به ، وهو عنصر حاسم للحفاظ على نظام غذائي متوازن ، ووسيلة رائعة لتحسين صحة الجهاز الهضمي، هذا يعني أنه عندما يجب عليك الذهاب ، فإن تناول الباذنجان بانتظام يساعد الطعام والفضلات على التحرك بسلاسة.

- يحسن صحة القلب

تعمل الألياف الموجودة في الباذنجان أكثر من مجرد المساعدة في عملية الهضم ، بل إنها تساعد أيضًا في تحسين صحة قلبك، وذلك لأن الألياف تقلل من كمية الكوليسترول التي يمتصها جسمك عن طريق ربطها بالصفراء في الجهاز الهضمي بحيث يتخلص جسمك منها بشكل طبيعي.

- يمنع السرطان



من فوائد الباذنجان شديدة الأهمية أنه يحمى من السرطان وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وهي واحدة من أفضل دفاعات جسم الإنسان ضد أمراض مثل السرطان ، بالإضافة إلى العديد من أنواع العدوى المحتملة الأخرى.

من الفوائد العديدة لتناول الباذنجان هو أنك تتناول المنغنيز ومضادات الأكسدة الطبيعية من خلال وجود مستوى عالٍ من مضادات الأكسدة مثل المنغنيز في جسمك ، يساعد ذلك على ضمان حماية أعضائك.

- يحسن صحة العظام

يعد التلوين الفريد للباذنجان أكثر فائدة من مجرد كونه جميل المظهر وتم بالفعل ربط المركبات النباتية الطبيعية التي تخلق هذا اللون بتقليل هشاشة العظام ، وتقوية العظام ، وحتى زيادة كثافة العظام بالإضافة أن الحديد والكالسيوم الموجودين في الباذنجان ضروريان لتحسين والحفاظ على صحة العظام بشكل عام.

- يمنع فقر الدم

قد يكون عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي أمرًا خطيرًا للغاية على صحتك. يمكن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم والذي يتميز بإحساس عام بالتعب والضعف الناتج عن عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد مثل الباذنجان في علاج بعض الحالات الصحية مثل فقر الدم.

- يزيد من وظيفة الدماغ

الباذنجان غني بالمواد الكيميائية الطبيعية التي تسمى المغذيات النباتية ، والتي من المعروف أنها تحسن الصحة العقلية.

هذه الفائدة هي نتيجة زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم وإلى الدماغ من خلال إيصال المزيد من الدم إلى الدماغ ، تساعد المغذيات النباتية على تعزيز الذاكرة عن طريق تحفيز مساراتك العصبية على التطور.