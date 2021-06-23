أعراض خمول الغدة الدرقية.. وحيل بسيطة لعلاجها

قد لا تظهر أعراض خمول الغدة الدرقية ملحوظة في المراحل المبكرة، وبمرور الوقت، يمكن أن يسبب قصور الدرقية عددًا من المشكلات الصحية، مثل السمنة، وآلام المفاصل، والعقم وأمراض القلب، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

أعراض خمول الغدة الدرقية

وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان اضطرابات الغدة الدرقية من المشاكل الصحية التي تصيب الكثيرين في الوطن العربي، ما بين خمول إفرازها ونشاط الإفراز، وكلاهما له أعراضه، ومشاكله الصحية.







وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إن الغدة الدرقية بشكل عام، من الغدد الصماء المسئولة عن إفراز هرمون الثيروكسين، وهو المسئول عن التمثيل الغذائي بالجسم.



خمول الغدة الدرقية



واوضح القيعي، أن هناك العديد من الأعراض المصاحبة لخمول الغدة الدرقية، ومن أبرزها ما يلي :

1- بطء معدل الحرق

2- زيادة الوزن بدون سبب معروف

3- الصداع و تساقط الشعر و جفاف الجلد

4- ضعف العضلات و المفاصل

5- التعب المزمن

6- اضطرابات المزاج

7- ارتفاع مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية

علاج خمول الغدة الدرقية





وأوضح القيعي ان هناك العديد من طرق علاج خمول الغدة الدرقية، والتي يهدف ايضا القضاء المشكلات الصحية التي تسبب بها خمول الغدة الدرقية، ومن ابرزها :

1- ممارسة الرياضة بإنتظام أهم خطوات العلاج

2- الصيام المتقطع لتنشيط الغدة الدرقية

3- الإلتزام بنظامك الغذائي قليل السعرات المطلوبة

4- شرب القسط الهندي مره في اليوم

5- الإهتمام بتناول اكلات تحتوي علي اليود كـ (اعشاب البحر ، والفرواله والبيض مصادر هايله لليود)

6- استخدام عنصر السيلينيوم في النظام الغذائي



ولفت القيعي، إلى أنه عند خمول الغدة الدرقية يجب علاجها بحسب استشارة الطبيب المعالج، على أن يكون ذلك قبل البدء في نظام غذائي لإنقاص الوزن، ويجب عمل تحليل للغدة في بداية مشوار إنقاص الوزن.