الصحة السعودية توجه 10 نصائح لـ مرضى السكري لتجنب الاصابة بـ كورونا

هناك الكثير من الخوف الذي يحيط بـ مرضى السكري، لذا أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانات حول أهمية اتباع مرضى السكري لبعض الإجراءات الاحترازية التي يجب ان تنفيذها لتقليل فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

نصائح لـ مرضى السكري لمواجهة فيروس كورونا





شاركت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الإلكتروني أبرز الأسئلة الشائعة حول طرق حماية مرضى السكري من الإصابة بكورونا، وذلك من خلال إتباع الإرشادات والنصائح ومن أهمها :





1- أخذ مرضى السكري اللقاح وارتداء الكمامة وغسل اليدين مع الالتزام باستخدام مطهر الأيدي عند الخروج من المنزل والتباعد الاجتماعي.



2- المحافظة على متابعة نسبة السكر في الدم بشكل دوري.



3- تنظيف وتطهير أي أجسام أو أسطح يتم لمسها بشكل متكرر.



4- عدم مشاركة الطعام والأدوات مع الآخرين.



5- في حالة الشعور بأي أعراض مرضية تشبه أعراض الإصابة بمرض الانفلونزا، يلازم مرضى السكري المنزل.



نصائح لمواجهة مرض السكري فيروس كورونا



6- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بمنديل أو استخدام ثنية الذراع.



7- التخلص من المناديل الورقية بشكل مناسب وآمن وسليم بعد الاستخدام.



8- تجنب تواصل مرضى السكري بأي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي كالسعال.



9- تجنب رحلات العمل غير الضرورية والتجمعات الكبيرة والمواصلات العامة.



10- تناول الأدوية و أخذ إبر الأنسولين في المواعيد المحددة و بالجرعات الموصوفة بانتظام.