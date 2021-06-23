استسلام قوات آبي أحمد في إقليم تيجراي.. فيديو

نشر نشطاء إثيوبيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شرائط فيديو لاستسلام قوات ابي أحمد إلى قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي، أثناء القتال بين القوات.

و أكدت مصادر إلى صحيفة "سودان تريبون" تجدد المواجهات العسكرية في إقليم تيجراي المجاور لولاية القضارف السودانية بين جبهة تحرير تيجراي وقوات الجيشين الإثيوبي والإريتري.

وقالت "سودان تربيون" إن المعارك أسفرت عن استسلام قوة تابعة للجيش الاثيوبي، بينما تحاصر قوات تيجراي بعض القوات القتالية في "رايا" جنوبي مكلي عاصمة إقليم تيجراي من الاتجاهات الأربعة.



ولجأ عشرات الآلاف من قومية تيجراي إلى ولاية القضارف السودانية بعد عمليات عسكرية شنها الجيش الإثيوبي الفيدرالي على مقاتلي جبهة تحرير تيجراي منذ نوفمبر الماضي.

وطبقا لمصادر فإن قوات إقليم تيجراي استولت على رادار لرصد حركة الطيران في منطقة رايا". وخلال المعارك قصف سلاح الجو الإثيوبي بعض المناطق.

واستولت قوات الإقليم على "عدي قدوم" على بعد 30 كلم من مطار مكلي، كما استولت على كميات كبيرة من العتاد العسكري شملت مدافع وراجمات يجري تحريكها وانسحاب قوات تيجراي من مواقع عسكرية سيطرت عليها خوفا من طلعات سلاح الجو الإثيوبي.