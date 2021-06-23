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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استسلام قوات آبي أحمد في إقليم تيجراي.. فيديو

قوات أبي أحمد
قوات أبي أحمد

نشر نشطاء إثيوبيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شرائط فيديو لاستسلام قوات ابي أحمد إلى قوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي، أثناء القتال بين القوات.

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صحيفة سودانية: استسلام قوة من جيش أبي أحمد في إقليم تيجراي

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قتال جديد.. غارة جوية تقتل العشرات في إقليم تيجراي الإثيوبي

و أكدت مصادر إلى صحيفة "سودان تريبون" تجدد المواجهات العسكرية في إقليم تيجراي المجاور لولاية القضارف السودانية بين جبهة تحرير تيجراي وقوات الجيشين الإثيوبي والإريتري.

وقالت "سودان تربيون" إن المعارك أسفرت عن استسلام قوة تابعة للجيش الاثيوبي، بينما تحاصر قوات تيجراي بعض القوات القتالية في "رايا" جنوبي مكلي عاصمة إقليم تيجراي من الاتجاهات الأربعة.


ولجأ عشرات الآلاف من قومية تيجراي إلى ولاية القضارف السودانية بعد عمليات عسكرية شنها الجيش الإثيوبي الفيدرالي على مقاتلي جبهة تحرير تيجراي منذ نوفمبر الماضي.

وطبقا لمصادر فإن قوات إقليم تيجراي استولت على رادار لرصد حركة الطيران في منطقة رايا". وخلال المعارك قصف سلاح الجو الإثيوبي بعض المناطق.

واستولت قوات الإقليم على "عدي قدوم" على بعد 30 كلم من مطار مكلي، كما استولت على كميات كبيرة من العتاد العسكري شملت مدافع وراجمات يجري تحريكها وانسحاب قوات تيجراي من مواقع عسكرية سيطرت عليها خوفا من طلعات سلاح الجو الإثيوبي.

أبي أحمد جبهة تحرير تيجراي المواجهات العسكرية تحرير تيجراي قوات آبي أحمد

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