منظمة الصحة العالمية: إفريقيا تشهد عودة مدمرة لـ فيروس كورونا

الموجة الثالثة من فيروس كورونا تتسارع وتنتشر بوتيرة أسرع

قالت منظمة الصحة العالمية إن إفريقيا تشهد عودة مدمرة لـ فيروس كورونا الذي ستتجاوز ذروته موجات سابقة في وقت تعاني دول القارة من أجل تطعيم حتى نسب صغيرة من سكانها.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المديرة الإقليمية في منظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي، قولها إن "الموجة الثالثة من فيروس كورونا تتسارع وتنتشر بوتيرة أسرع وتضرب بقوة أشد".

وأضافت: "مع الزيادة السريعة في عدد الحالات وتزايد أنباء الإصابات الخطيرة بـ فيروس كورونا، تهدد الموجة الأخيرة بأن تكون أسوأ موجة تشهدها إفريقيا حتى الآن".

وأشارت مويتي إلى أنه "مازال بإمكان إفريقيا الصمود في وجه تأثير حالات العدوى المتزايدة بشكل سريع، لكن الفرصة تتضاءل. يمكن للجميع في كل مكان القيام بدورهم باتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمنع الانتقال".

ويتزايد عدد الحالات الجديدة منذ بداية مايو وسيتجاوز ظهور فيروس كورونا مجددًا الموجات السابقة بحلول بداية يوليو، وفقا لقسم إفريقيا في منظمة الصحة العالمية.

وأسهم الإهمال في تطبيق إجراءات الصحة العامة وزيادة التواصل الاجتماعي دون ارتداء كمامات وظهور سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا في تسجيل مزيد من الإصابات.

وشجعت مويتي الحكومات في إفريقيا على القيام بالمزيد لتسهيل حصول الأفراد على الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية.

واكتشف وجود سلالة دلتا المتحورة التي ظهرت لأول مرة في الهند، في 14 دولة إفريقية على الأقل من بينها الكونغو وموزمبيق وناميبيا وأوغندا.

وأوضح جون نكينجاسونغ، مدير مراكز إفريقيا للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن سلالة دلتا ربما تكون قد لعبت دورا مهما للغاية في الموجة الثالثة بالغة الأذى من فيروس كورونا في 20 دولة على الأقل في أنحاء إفريقيا.

وأضاف "الموجة الثالثة شديدة من فيروس كورونا"، لافتا إلى أن "المزيد من مراكز الصحة يشهد ضغطا كبيرا". وقال إن دول إفريقيا في حاجة عاجلة للحصول على لقاحات لمكافحة المرض.

وسجلت إفريقيا أكثر من 5.2 ملايين حالة إصابة مؤكدة منها أكثر من 139 ألف وفاة، وفقا لمراكز إفريقيا للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

ولم يحصل سوى 1 بالمائة فقط من سكان القارة، وتعدادهم إجمالا 1.3 مليار نسمة، على اللقاح، وفقا لـ منظمة الصحة العالمية ومراكز إفريقيا.