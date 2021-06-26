بعد انتحار فتاة.. حبس صاحب سنتر للدروس الخصوصية فى بنها

أمرت النيابة العامة بقسم بنها في القليوبية بحبس صاحب سنتر للدروس الخصوصية لحين انتهاء التحقيقات في واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، إثرتناول قرص الغلة السام أثناء عملها في السنتر الخاص بالمتهم بمدينة بنها ، كما قررت النيابة التصريح بدفن جثة الفتاة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية حيث تم تشييع جثمانها في مقابر الشموت بمدينة بنها.

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كما قررت النيابة استعجال تحريات رجال المباحث وتفريغ الكاميرات بمكان الحادث إلى جانب سماع أقوال الشهود واستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



وأقدمت فتاة تدعى "أمل ج." 24 سنة تعمل في سنتر للدروس الخصوصية بمدينة بنها على التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة السام بدعوى مرورها بحالة نفسية سيئة.



وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي فى القليوبية إخطارا من الرائد أحمد حمدى رئيس مباحث قسم تانى بنها مفاده تلقيه بلاغا من مستشفى بنها العام بوصول سيدة مصابة بحالة إعياء شديد نتيجة حالة تسمم.



وتبين أن الفتاة تعمل بسنتر تعليمى بشارع كلية التجارة بدائرة قسم ثان بنها وقامت بالانتحار والتخلص من حياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.



وبسؤال عدد من الأهالى والعاملين بالسنتر التعليمى أكدوا أن الفتاة المنتحرة كتبت قبل انتحارها على يدها وعلى جسدها عبارة "هاتولى حقى من منه "، وأرسلت رسائل إلى زملاء مالك السنتر والجروبات التعليمية الخاصة بالسنتر توضح تفاصيل علاقتها به وأنه أوهم الجميع أنها ابنته لمنع إثارة أى شكوك لوجودها معه طيلة الوقت خاصة أنه متزوج.



من ناحية اخرى أصيب شخصين فى حادث تصادم سيارتين بمدينة طوخ على طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى السريع بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى اصطدامهم بالنيوجرسى وتحريكه فى الطريق تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير امن القليوبية اخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى السريع بنطاق مدينة طوخ وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم ٩٧٢٣ ع ى ط بسيارة ميكروباص رقم ٩٤٨١ ق ى و بعد مزلقان السفاينة الطريق الزراعى بطوخ إتجاه بنها وتم أيضا اصطدامهم بالنيوجرسى مما أدى إلى تحريك النيوجرسى فى الطريق.



وتم التحفظ على السيارتين وإستدعاء لودر مجلس المدينة وتم نقل النيوجرسى من الطريق وتم عودة الحركة المرورية بالطريق الى طبيعتها مرة اخرى بعد توقفها بطوخ وأسفر الحادث عن حالتين إصابة وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج بطوخ وتولت النيابة التحقيق.