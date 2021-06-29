سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

استقرت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29-6-2021، بعد زيادته أمس بصورة طفيفة لم تجاوز الجنيه لدي محلات الصاغة.

بلغ اعلي سعر من جرام عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 668 جنيها .



وسجل سعر الجرام من عيار 21 الاشهر تداولا في سوق الذهب نحو 779 جنيها.



ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 890 جنيها .



وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 519 جنيها .



بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6232 جنيها و اوقية الذهب نحو 27.7 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 890.3 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

و تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ودائما ما ينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

