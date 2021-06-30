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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب أول فيديو لهاتف OnePlus Nord 2 القادم من وان بلس .. مواصفات

تسريب أول فيديو لهاتف
تسريب أول فيديو لهاتف OnePlus Nord 2 القادم

كشفت تسريبات أول فيديو لهاتف OnePlus Nord 2 من فئة الهواتف المتوسطة والذي ستصدره شركة وان بلس الصينية خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيأتي الهاتف بتصميم مميز وشاشة كبيرة مع عدد من القدرات الكبيرة. 

 

وبحسب موقع The verge التقني فإن هاتف OnePlus Nord 2 سيأتي شبيها في تصميمه بهاتف OnePlus 9 الرائد الذي تم إطلاقه منذ عدة أشهر، و سيضم الهاتف عددا من ألوان OnePlus 9 بالإضافة إلى ألوان مع حواف نحيفة وحجم أخف.   

 

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 مواصفات هاتف OnePlus Nord 2 القادم من وان بلس 

 

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 القادم سيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية ذات شكل مستطيل مشابه لهاتف OnePlus 9، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، كما سيأتي بكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل. 

 

وسيأتي هاتف  وان بلس OnePlus Nord 2 بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، بدقة عرض FHD+، بمعدل تحديث متوسط  90 هرتز في الثانية ، مقترن بمستشعر لبصمة الأصابع، ومقاوم للمياه والغبار . 

 

وسيعمل هاتف  وان بلس OnePlus Nord 2 بمعالج من شركة ميديا تيك، من نوع Dimensity 1200، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، ربما تكون غير قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد 11 . 

 

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير فى الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط كما أنه سيدعم شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G.

 

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف وان بلس OnePlus Nord 2 فى 9 من يوليو القادم، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه في الولايات المتحدة كعادة شركة وان بلس، وبعدها سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية. 
 

هاتف OnePlus Nord 2 مواصفات هاتف OnePlus Nord 2 شركة وان بلس هواتف وان بلس هواتف الفئة المتوسطة

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