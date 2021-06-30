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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة TCL تكشف عن ثلاثة من أرخص هواتفها .. سعر ومواصفات

شركة TCL تكشف عن
شركة TCL تكشف عن ثلاثة من أرخص هواتفها

قامت شركة TCL بعرض تفاصيل ومواصفات ثلاثة أجهزة من هواتفها الذكية، والتي تتضمن كلا من هاتف TCL 20 SE و  TCL 20S و TCL 20 Pro 5G، حيث من المقرر أن تصدر الهواتف في الأسواق العالمية خلال أسابيع قليلة، ولكن سيتوفر حاليا على عدد مواقع التسويق الإلكتروني،  مع مواصفات  وتقنيات متميزة تصدر للمرة الأولى. 

 

وستتوفر هواتف TCL 20 بسعر رخيص يبدأ من حوالي  189 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي  3 آلاف جنيه مصري، وهي الأرخص بالمقارنة بأجهزة الهواتف الذكية الآخرى من الفئة المتوسطة ، وذلك فقاً لموقع Droid life التقني. 

 

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مواصفات هاتف TCL 20 SE

 

ويأتي هاتف TCL 20 SE بشاشة قياس 6.82 بوصة، مع نتوتش على شكل حرف u، والتي ستكون مزودة بتقنية NXTVISION التي تضمن أعلى جودة، والتى تساعد المستخدم لتحويل الفيديوهات من جودة SDR إلى HDR حيث دقة الألوان والتباين والسطوع.

 

ويحتوي هاتف  TCL 20 SE على كاميرا خلفية رباعية، كما سيعمل بجميع شبكات GSM "T-Mobile و AT&T "، ومتاح من اليوم فى أمازون بسعر 189 دولار أمريكي  أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري.

 

مواصفات هاتف TCL 20S

 

يأتي هاتف TCL 20S بشاشة قياس 6.6 بوصة، والتي تأتي بدقة عرض FHD+، كما سيحتوي على كاميرا خلفية رباعية، وسيحزم بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة.

 

سيعمل هاتف TCL 20S بمعالج من نوع Snapdragon 665، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، كما سيتوفر على موقع  Verizon وكذلك موقع GSM.

 

وسيتوفر هاتف TCL 20S من اليوم فى أمازون بسعر 249 دولار أمريكي  أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري، وتقوم شركة  TCL بإضافة سماعة الأذن اللاسلكية MOVEAUDIO S150 مجاناً.


مواصفات هاتف TCL 20 Pro 5G

 

يأتي هاتف TCL 20 Pro 5G بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.6 بوصة، بمعدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، وسيحتوى على كاميرا خلفية رباعية ، الرئيسية منها من نوع سوني IMX582 بجودة عرض 48 ميجابكسل، وسيعمل بنظام أندرويد11.

 

سيعمل هاتف TCL 20 Pro 5G بمعالج من نوع Snapdragon 750G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، كما سيدعم شبكة الجيل الخامس على مواقع T-Mobile و AT&T . 

 

ويحزم هاتف TCL 20 Pro 5G بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير فى الساعة، بقوة شحن 18 وات، ويدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. 

 

وسيتوفر هاتف TCL 20 Pro 5G من اليوم فى أمازون بسعر 499 دولار أمريكي  أي ما يعادل 7 آلاف و 800 جنيه مصري، وتقوم شركة  TCL بإضافة سماعة الأذن اللاسلكية MOVEAUDIO S600 مجاناً .

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