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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيس بوك تدشن منصة بوليتين للمحتوى الإخباري للمقالات المجانية والمدفوعة

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج

دشنت شركة "فيسبوك" منصة "بوليتين" للمحتوى الإخباري، وهي منتدى مستقل بذاته للمقالات المجانية والمدفوعة والمدونات الصوتية، بهدف منافسة "سابستاك".

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج عن المنصة، التي تبث مباشرة عبر موقع "بوليتين دوت كوم"، وقدم بعض الكتاب الذين تعاقدت معهم الشركة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وتسعى "فيسبوك" للمنافسة في خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني الآخذة في النمو السريع، في ظل ترك صحفيين وكتاب كبار شركاتهم الإعلامية خلال العام المنصرم لتقديم محتوى خاص بهم.


ومنصة النشر الذاتي "سابستاك" رائدة في مساعدة الكتاب على بيع اشتراكات عبر البريد الإلكتروني، وتجتذب الصحفيين بمبالغ مالية مدفوعة مقدما، وتنافس شركات تكنولوجية أخرى في هذا المجال، مثل "تويتر" التي حازت على منصة "ريفو" الإخبارية.


وذكرت "فيسبوك" إنها لن تقتطع جزءا من أرباح صناع محتوى "بوليتين" لدى تدشينها، وإن الصناع يمكن أن يختاروا أسعار الاشتراك الخاصة بهم.


وتدشن "فيسبوك"، المنصة، بعدد من الشخصيات والكتاب البارزين، مثل المذيعة الرياضية إيرين أندروز، المؤلف مالكولم جلادويل، وتان فرانس نجم برنامج تليفزيون الواقع "كوير آي".


وقالت الشركة إن المقالات والمدونات الصوتية ستكون متاحة أيضا على خدمتي قسم الأخبار "نيوز ديسك" والأخبار "نيوز"، مضيفة أنها ستعمل في البداية مع صناع المحتوى الأمريكيين فقط.. لكنها ذكرت أن موقع بوليتين سيكون متاحا في أنحاء العالم وأنها تتطلع لإضافة مزيد من الأسماء العالمية بعد الانتهاء من تطوير المنصة.

فيس بوك فيسبوك مارك زوكربيرج منصة بوليتين بوليتين منصة

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