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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة الاشغالات والباعة الجائلين بمجمع مواقف الأزهر

حملة إزالة إشغالات
حملة إزالة إشغالات بموقف الأزهر بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الحملة المشتركة التي قامت بها الوحدة المحلية بحي غرب بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق لإزالة الاشغالات وتعديات الباعة الجائلين من محيط مجمع مواقف الأزهر للسيارات الأجرة.

 

وأكد عصام سعد استمرار الحملات يوميا للتصدي لظاهرة الاشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين التي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة مشددًا على المتابعة المستمرة وتنفيذ الحملات بشكل دوري لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

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كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف واستمرار حملات المرافق ورفع الاشغالات يوميًا في جميع الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المرورى وتسكين الباعة الجائلين في الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الانساني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع والاستمرار في الحملات وعدم التهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب إنه تم شن عدة حملات مكبرة على مدار ثلاثة أيام بمجمع مواقف الأزهر بنطاق الحي بالتنسيق مع العميد وائل كساب رئيس قسم شرطة المرافق وبمشاركة نواب الحي ومسئولي أقسام الاشغالات والتعديات والنظافة حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات الباعة الجائلين بمحيط الموقف لتسيير الحركة المرورية فضلا عن تنفيذ حملة للنظافة لرفع كافة المخلفات التي يسببها الباعة الجائلين.

ولفت إلى استمرار هذه الحملات بناءًا على تعليمات اللواء عصام سعد لتحقيق الانضباط للشوارع وتسيير الحركة المرورية في إطار خطة المحافظة لمكافحة الاشغالات والقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري وتسبب اشغال وإعاقة المرور وانتشار المخلفات والقمامة.

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محافظ أسيوط الأزهر شرطة المرافق ازالة الاشغالات مجمع مواقف السيارات الأجرة الباعة الجائلين حي غرب

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