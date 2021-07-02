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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

قسم علوم المسرح

آداب حلوان تنظم حفل مشروعات تخرج شعبة التمثيل والإخراج

مجمع الفنون والثقافة
مجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان

ينظم قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب حفل مشروعات تخرج الفرقة الرابعة لـشعبة التمثيل والإخراج وذلك تحت إشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح.

 

يتضمن الحفل الذي يقام مع اتباع الإجراءات الاحترازية عرض لمسرحيتي مشروع باللغة العامية بعنوان المخططين.. لـ "يوسف إدريس"، من إخراج د. هبة سامي وذلك يوم الأحد الموافق ٤ يوليو ٢٠٢١ فى تمام الساعة ٥ مساءً.

 

كما يقام العرض الثاني باللغة العربية الفصحى بعنوان رحلة حنظلة.. لـ "سعدالله ونوس" إخراج أ. أسامة فوزي وذلك يوم الأثنين الموافق ٥ يوليو ٢٠٢١ فى تمام الساعة ٥ مساءً.

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وتقام فعاليات العروض المسرحية فى المسرح الكبير بمجمع الفنون بجامعه حلوان بمشاركة طُلاب شعبة الديكور والأزياء تحت إشراف الدكتور عبد المنعم علوانى، والدكتور محمد سعد، وطُلاب شعبة الدراما والنقد تحت إشراف د. أسماء يحيى. 
 

جدير بالذكر أن جامعة حلوان افتتحت أول عرض للفنون التشكيلية بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة بعنوان "المنتقى الأول للفن المعاصر" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.  

 

وصرح الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة حول الأنشطة الصيفية للمجمع، بأنه سيتم عقد عدة ورش عمل فنية للشباب وورش لتعليم الفنون للأطفال  بهدف تنمية المجتمع وتنمي مواهب الأطفال.

 

كما أنه سيتم عقد عدة مسابقات فنية سواء على مسرح الفنون أو معراض للفنون بقاعات متحف الفن المعاصر  لتنمية مواهب طلاب الجامعات.

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مشيرا إلى أن جامعة حلوان تعمل على ان يصبح مجمع الفنون الثقافة بها منبع للفن المعاصر بمصر.

 

ويضم معرض "المنتقى الأول للفن المعاصر" الذى ينظمه الفنان "سامح إسماعيل" المقيِّم الفنى للمتحف وقاعات العروض، أهم التجارب الفنية للمشهد التشكيلى المصرى المعاصر.

 

كما يضم المعرض أعمالاً فى النحت للأساتذة/ محمد العلاوى ومحفوظ صليب وعصام درويش ومحمد رضوان وحسن كامل وأعمالاً مختارة من الخزف للأساتذة/ زينب سالم وشوقى معروف وعادل هارون وضياء داوود وخالد سراج فى مشاركة متميزة فى مجال التجهيز الفنى .
 

علوم المسرح جامعة حلوان كلية الآداب جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم عرض لمسرحيتي اخبار التعليم

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