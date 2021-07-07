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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصف نهائي كوبا أمريكا.. لاوتارو يسجل الهدف الأول للأرجنتين في شباك كولومبيا

ميسي وسط لاعبي الأرجنتين
ميسي وسط لاعبي الأرجنتين

تقدم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بالهدف الأول أمام كولومبيا ، فى المباراة التى تجمع بينهما فى نصف نهائي كوبا أمريكا بالبرازيل .

وسجل الهدف اللاعب لاوتارو مارتينيز  فى الدقيقة 8 من زمن اللقاء ، بعد استلام ليونيل ميسي الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم مرر الكرة لـ لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة على يمين الحارس ديفيد أوسبينا.

وفي الدقيقة 3 من المباراة، قام ليونيل ميسي بمراوغة 3 لاعبين من كولومبيا، وأرسل كرة عرضية، لعبها لاوتارو مارتينيز بضربة رأس تمر بجوار قائمة كولومبيا.


ومن المقرر أن يلاقي الفائز من المباراة، المنتخب البرازيلي في نهائي البطولة.

تشكيل الأرجنتين 

وجاء تشكيل الأرجنتين: إيميليانو مارتينيز - ناهويل مولينا - جيرمان بيزيلا - أوتاميندي - تاجليافيكو - رودريجو دي بول - جويدو رودريجيز - جيوفاني لو سيلسو - ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس.

وجاء تشكيل كولومبيا: دافيد أوسبينا - دانيال مونوز - ياري مينا - دافينسون سانشيز - ويليام تيسيلو - رفائيل سانتوس بوري - ويلمار باريوس - جوستافو كويلار - لويس دياز - خوان كوادرادو - دوفان زاباتا.

 

منتخب الارجنتين كولومبيا ى نصف نهائي كوبا أمريكا البرازيل لاوتارو مارتينيز

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