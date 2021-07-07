بيبو مديرا فنيا لنادي أسوان .. والإدارة تمنحه الصلاحيات الكاملة

أعلن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بعد مشاورات واجتماعات عديدة استمرت عدة أيام ضمت مجلس الإدارة ولجنة الكرة بالنادى لدراسة الموقف كاملا بما يحقق مصلحة الفريق مستقبلا .

واتفق مجلس إدارة نادى أسوان على اختيار وتكليف أحمد مصطفى بيبو ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول خلال المرحلة القادمة.



وعقد مجلس الإدارة عدة إجتماعات مع المدير الفنى الجديد للاستماع إلى رؤيته فيما يخص أوضاع الفريق إداريا وفنيا خلال توليه المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول.



ومنح مجلس الإدارة إدارة نادي أسوان أحمد بيبو الصلاحيات الكاملة لتشكيل الجهاز الفنى بما يحتاجه من كوادر وخبرات تدعم مسيرة عمل الجهاز الفنى.

تشكيل الجهاز الفنى

ويضم التشكيل الجديد للجهاز الفنى لنادي أسوان كل من :

المدير الفنى .. أحمد مصطفى بيبو

المدرب العام .. أحمد سيد مارادونا

المدرب .. حمادة السيد

مدرب حراس المرمى.. أحمد كمال

مخطط الأحمال .. عصام عمر

الطبيب الدكتور محمد عبد الغفار

مدير إدارى.. مصطفى شرقاوى

إدارى .. محمود سمكة

إدارى .. فاروق زياد

أخصائي تأهيل .. وليد عبد الظاهر

مدلك .. محمد رجب - محمد عبد الموجود - خالد أحمد محمد