ثمرة من الأفوكادو تمنحك فوائد صحية غير متوقعة

ثمرة واحدة من الأفوكاد تمنحك العديد من الفوائد الصحية غير المتوقعة.. إليك أبرز فوائد تناول الأفوكادو لصحتك يقدمها موقع eatthis :

يعزز تناول الألياف

الأفوكادو يحتوى على نسبة عالية من الألياف ثمرة واحدة من أفوكادو متوسطة تحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف". ويساعد تناول الألياف على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، داء السكري من النوع 2 ، والسمنة."

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب



ارتبط الأفوكادو بتحسين صحة القلب فهو غني بالبوتاسيوم وقليل من الصوديوم ، مما يساعد على خفض ضغط الدم ، وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية وعندما يتم تناول نظام غذائي منخفض الصوديوم يساعد بنسبة كبيرة على خفض ضغط الدم

يقلل من خطر الإصابة بالسمنة



يحتوي الأفوكادو أيضًا على العناصر الغذائية التي قد تقلل من خطر زيادة الوزن أو السمنة.

يحسن صحة عينيك



الأفوكادو يمكن أن يحافظ على بصرك في أفضل حالة؟ و دراسة 2017 وجدت تحسنا في كل من الإدراك والرؤية بالنسبة لأولئك الذين تناولوا الأفوكادو على الأقل مرة واحدة يوميا.

يحتوي الأفوكادو على مادة اللوتين المضادة للأكسدة ويلعب لوتين دورًا في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر وتحسين الأداء الإدراكي."

غنى بالفيتامينات

يعتبر استهلاك الأفوكادو مثاليًا إذا كنت تبحث عن زيادة تناول الفيتامينات فيعد الأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية وهو مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وفيتامين C و E و K و B6 والريبوفلافين والنياسين والفولات وحمض البانتوثنيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم واللوتين وبيتا كاروتين ، وهي مصدر لـ أحماض أوميجا 3 الدهنية ".