عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ثمرة من الأفوكادو تمنحك فوائد صحية غير متوقعة

افوكادو
افوكادو

ثمرة واحدة من الأفوكاد  تمنحك العديد من الفوائد الصحية غير المتوقعة.. إليك أبرز فوائد تناول الأفوكادو لصحتك يقدمها موقع eatthis :

 يعزز تناول الألياف
 الأفوكادو يحتوى  على نسبة عالية من الألياف  ثمرة واحدة من أفوكادو متوسطة  تحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف". ويساعد تناول الألياف على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، داء السكري من النوع 2 ، والسمنة."

كيفية عمل ماسك الأفوكادو والكاكاو لجمال ونضارة البشرة

صحية وغير تقليدية.. طريقة عمل سلطة أفوكادو بالبيض

 يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب


ارتبط  الأفوكادو  بتحسين صحة القلب فهو غني بالبوتاسيوم وقليل من الصوديوم ، مما يساعد على خفض ضغط الدم ، وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية وعندما يتم تناول نظام غذائي منخفض الصوديوم يساعد بنسبة كبيرة على خفض ضغط الدم

 يقلل من خطر الإصابة بالسمنة


يحتوي الأفوكادو أيضًا على العناصر الغذائية التي قد تقلل من خطر زيادة الوزن أو السمنة. 

 يحسن صحة عينيك


 الأفوكادو يمكن أن يحافظ على بصرك في أفضل حالة؟ و دراسة 2017 وجدت تحسنا في كل من الإدراك والرؤية بالنسبة لأولئك الذين تناولوا الأفوكادو على الأقل مرة واحدة يوميا.

يحتوي الأفوكادو على مادة اللوتين المضادة للأكسدة ويلعب لوتين دورًا في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر وتحسين الأداء الإدراكي."

غنى بالفيتامينات 

يعتبر استهلاك الأفوكادو مثاليًا إذا كنت تبحث عن زيادة تناول الفيتامينات فيعد الأفوكادو مليء بالعناصر الغذائية وهو  مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وفيتامين C و E و K و B6 والريبوفلافين والنياسين والفولات وحمض البانتوثنيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم واللوتين وبيتا كاروتين ، وهي مصدر لـ أحماض أوميجا 3 الدهنية ".

 

الافوكادو ثمرة واحدة من الأفوكادو فوائد الأفوكادو الأفوكادو وصحة القلب الأفوكادو وإنقاص الوزن

موضوعات متعلقة

بديل للمكياج.. 5 ماسكات أفوكادو منزلية سهلة وفعالة

ترشيحاتنا

استشاري تحاليل طبية: الإفراط في تناول فيتامين "د" يؤدي إلى التسمم

شعراوي: الأمم المتحدة تختار برنامج التنمية المحلية بالصعيد من أفضل الممارسات لمكافحة الفقر

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 8 يوليو 2021

كامل الوزير يلتقي وزير الدولة البريطاني لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل

أسرة الطفلة المختطفة بالعبور تروي تفاصيل 72 ساعة اختطافا لابنتهم.. وتشكر جهود الداخلية

بعد اغتيال رئيسها|هايتي.. بؤرة للكوارث الطبيعية والعصابات والاضطرابات السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

فيديوهات جنسية.. مصير عنتيل الصعيد المتحرش بـ 20 سيدة في عيادته الخاصة

أخبار الرياضة .. نجم الزمالك : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري .. تاريج مواجهات إنجلترا وإيطاليا في اليورو .. كواليس عقد جنش الجديد مع الزمالك .. موقف نجم سموحة من مفاوضات القطب

جريمة نكراء.. بيان عاجل من مجلس الأمن حول اغتيال رئيس هايتي

رفع فيلم ثانية واحدة لـ دينا الشربينى من دور العرض

دنيا سمير غانم تثير القلق حول حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز

على خطى ميدو.. نجم الزمالك السابق : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ