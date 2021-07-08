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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتقادات حادة واعتراض.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون هبة مبروك عقب سيشن الكلب

صدى البلد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هجومًا حادًا علي البلوجر المصرية هبة مبروك، وذلك بعدما تم تصوير حفل زفافها على “كلب”، والتي أثارت نقاشا كبيرا بين متابعيها الذين تخطوا المليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فقط.

 

ووجه لها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الانتقادات حول تصويرها بفستان زفاف برفقه كلب، وكتبت علي الصور عبر حسابها الشخصي بـ "انستجرام"، قائلة: "ضل كلب ولا ضل ….. كملو انتوا بقا".

 

كما انها نشرت فيديو عبر "يوتيوب" لتجهيزات حفل الزفاف، والتي ظهرت فيه هبة بفستان الفرح ومن حولها الأصدقاء والمصورين، ليتفاجأ الجميع بدخول العريس المنتظر، والذي كان عبارة عن كلب أسود ضخم يرتدي طوق ولافتة مكتوب عليها “حفل زفاف".

 

هجوم رواد السوشيال ميديا 

 

وجاءت التعليقات الحادة من قبل رواد السوشيال ميديا ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كالاتي:

 

  • ده مقامك يعني انتي بتهينى نفس.
  • اتقى الله هو حلال ربنا لعبه ربنا يرحم عباده من اشكالكم
  • هي ما اهانتش غير الكلب بصراحه ايه ذنب كلب برئ زي ده.
  • ايحدث هذا في بلد الأزهر إنا لله وانا اليه راجعون
  • الجنون اشكال والوان اتقوا الله.

 

جدير بالذكر انه صرّحت هبة في تواصل خاص لموقع صدى البلد، أنها قامت بتصوير هذا الحدث مداعبة جمهورها في حالة من الغموض من أجل إدخال السرور على الجمهور. 

 

وقالت هبة مبروك لـ “صدى البلد “: ”هو مجرد سيشن للهزار، وانا نزلت لايف بشرح فيه كل التفاصيل”، وعقبت هبة إن يوم تصوير الزفاف تأجل أكثر من مرة لأسباب مختلفة، كانت أخرها دخول صديقتها “دينا” المستشفى مما دفعها لإلغاء الحفل والحضور مع صديقتها التي اعتبرتها أهم من أي تريند.

 

وفي نفس السياق، قال محمد زتونة، مصور سيشن الكلب مع هبة، في تصريح لـ "صدى البلد": “أنا بركز في شغلي كمصور إني أطلع شغل بأعلى جودة وشكل، وكدا كدا الناس بتتكلم سواء بالحلو او الوحش، وطبيعي محدش بيقول على شغله وحش، بس خلي الناس هي اللي تحكم”.

 

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تظهر فيها هبة مع كلب في جلسة تصوير، حيث سبقها تصويرها مع كلب أصغر لونه أصفر وسط حضور صديقاتها.

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