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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تاريخ لغة الإشارة في ثقافة كفر الشيخ

صدى البلد

تولي وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم اهتماما بالغا بدعم ذوي القدرات الخاصة بالعديد من برامج التوعية والمحاضرات التثقيفية، وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

نظم بيت ثقافة بلطيم بفرع ثقافة كفر الشيخ بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، محاضرة عن "لغة الإشارة " ألقتها د. ريهان البساطى أخصائى التربية الخاصة، أشارت فيها إلى تاريخ اختراع لغة الإشارة وما هو المقصود منها وأنها لغة التواصل بين الصم وضعاف السمع.

يُطلَق مصطلح لغة الإشارة على وسيلة التواصل غير الصوتيّة لإرسال اللغة واستقبالها والتخاطب بها، وذلك لتمكينهم من فهم الآخرين، أو التعبير عن الذات، وتابعت بدأ استخدام لغة الإشارة في القرن الثامن عشر، فقد استخدم دي ليبيه الطبيب الأمريكي هذه الطريقة مع الأطفال الصمّ، ثمّ عرف بعد ذلك استخدام لغة الإشارة الأمريكية في عام 1975م، لتكون باكورة انتشار هذه اللغة في الدول الأوربية وفي العالم كله.

 

 

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دور المرأة المصرية في المجتمع بـ ثقافة قنا

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ثقافة القليوبية تناقش العنف ضد المرأة

ضمن نشاط نوادي الأدب أقام بيت ثقافة مطوبس أمسية شعرية في ضيافة المستشار جمال فهمي رئيس مركز ومدينة مطوبس وبحضور كوكبة من شعراء مطوبس، واستمع الحضور لقصائد الشعراء سامي الامشيطي، سحر منصور، السيد عبدالفتاح، عبد الله نظير، سعد الشرقاوي، كما نظم قصر ثقافة برج البرلس أمسية شعرية لشعراء نادى الأدب، وأدارها شارك فيها إيهاب وفا رئيس نادي الأدب، بجانب الشعراء غانم دياب، علا بركات، رابح شهاوى، محمد عبد الغفا.

شين نونج

أقام بيت ثقافة مطوبس ورشة حكى بعنوان "الشاي" تقديم حامد سعيد، تناولت ظهور الشاي إلى الصين القديمة منذ ما يقرب من 5000 عام، وفقًا للأسطورة في عام 2732 قبل الميلاد، اكتشف الإمبراطور “شين نونج” الشاي عندما انفجرت أوراق من شجرة برية في وعاء الماء المغلي، وأطلق على المشروب اسم “ch’a” وهو الحرف الصيني الذي يعني التحقق أو التحقيق، أيضًا "تشا" ترمز إلى الطريقة التي جعل فيها الشاي الجنس البشري في حالة توازن مع الطبيعة وفقا للثقافة الصينية.

ثقافة كفر الشيخ ثقافة ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة احمد بهاء ثقافة اسكندرية

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