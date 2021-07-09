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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 187 قطعة سلاح ناري في حملات للشرطة بالمحافظات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية مكبرة.

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 187 قطعة سلاح نارى ، و211 قضية مخدرات وتنفيذ 81653 حكم قضائى متنوع.


وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

ومن ناحيه اخرى تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (مالك مصنع لإنتاج وتصنيع المواد الغذائية بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لقيامه بتصنيع منتجات غذائية "خل – كاتشب - مايونيز" مصنعة من مستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ووضعه علامات تجارية بأسماء الشركات المعروفة لدى المواطنين وإعادة طرحها للبيع بالأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، بلغ إجمالى وزن المضبوطات (19 طنا و 625 كيلو جراما)
 

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .

 

وزارة الداخلية حملات امنية الأسلحة النارية مديريات الامن قطعة سلاح نارى

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