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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أسمنت

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

وقعت جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أسمنت حلوان إحدى الشركات التابعة لأسمنت السويس 

جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة حلوان، بإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مركز رصد ودراسة المشكلات، وبرعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف  الدكتورة سناء حجازى مدير المركز

 ويهدف البروتوكول إلى التطوير المجتمعي لمنطقة كفر العلو 

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ويتضمن البروتوكول افتتاح مشغل لتدريب وتعليم الحياكة والتفصيل والتطريز للسيدات والفتيات بنادي كفر العلو، و يأتى ذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة  للمناطق المحيطة.

وقد أكد  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على أهمية عقد هذه الاتفاقيات التي تستهدف الخدمة المجتمعية و بخاصة فى المناطق المحيطة و تسهم في دمج الأفراد في الحياة العامة، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع، و إيجاد حلول للقضايا المجتمعية العاجلة والملحة. 
وقد أضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تتحرك بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات المشاركة والداعمة من أجل تطوير مثمر يعود بالنفع العام على المواطنين في المناطق المحيطة ويعزز من سبل الاعتماد على الذات.

وقد أفاد  الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن  هذا البروتوكول يعقد في إطار المشاركة المجتمعية التي تسهم بها جامعة حلوان فى تنمية المجتمع المحيط والمناطق الأكثر احتياجا، واستكمالًا للبرنامج التنموي الاقتصادي فى المناطق المحيطة بالجامعة، وتحقيقا لأهداف خطة الجامعة الاستراتيجية وتنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠  وتحويلها إلى واقع ملموس له أثر حقيقي يعيشه ويلمسه المواطنون.

وقد أشارت  الدكتورة سناء حجازي، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية  إلى أنه تم التعاون من خلال الأستاذ محمد سعيد مدير قطاع الاتصالات بمجموعة السويس للأسمنت و توقيع  البروتوكول الذي يأتى في إطار الحرص على تنمية المجتمع المحيط بالتعاون مع الجهات المختصة حيث يتضمن البروتوكول إنشاء مركز تدريب وتعليم الحياكة والتفصيل والتطريز للسيدات والفتيات بنادي كفر العلو  لتنمية قدراتهن ومهاراتهن ، مما يتيح لهن فرصة الحصول على  عمل ،و أضافت أيضا أن المشغل  يسهم في تدريب شريحة كبيرة من الفتيات والسيدات ويتم تزويده بالخامات المطلوبة للعمل والإنتاج من أجل  تمكين السيدات اقتصاديا وزيادة دخلهن، وتقوم المبادرة على التدريب على مهن التفصيل والحياكة لمدة ثلاثة أشهر، ومهنة صناعة الحلي والإكسسوارات لمدة أسبوعين، مع اشتراط أن تجيد المتدربة القراءة والكتابة، وألا يقل عمرها عن 18 عامًا.

وأعرب  خوسيه ماريا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للأسمنت، عن سعادته بتقديم خدمة مميزة للفتيات والسيدات ” التفصيل والحياكة " تعينهن على المعيشة و تحقق لهن عائدا اقتصاديًا وإن كان بسيطا ،لكنه يجعل لكل واحدة منهن كيانا اجتماعيا واقتصاديا مستقلا.

وأضاف  خوسيه ماريا أن هذا المشغل جاء في إطار المبادرات التي تستهدف مساندة المواطنين فى المناطق المحيطة بمصانع المجموعة، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، في إطار جهود مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير التدريب المهني عن طريق أساتذة الجامعة وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل للإسهام في خطط الدولة المصرية لخفض معدلات البطالة.

ووفقا للبروتوكول فقد تم تزويد المشغل بمختلف أنواع الأقمشة للبدء في الإنتاج والذي ستقوم لجنة بنادي كفر العلو بتسويق منتجاته فيما بعد، وهي الخطوة الأهم بعد الإنتاج، حيث تحتاج السيدات إلى التوجه نحو المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر خارج نطاق منطقة كفر العلو،  كما سيتم تزويد المشغل بالخامات المطلوبة و مجموعة من ماكينات الحياكة، وذلك بالتعاون مع رئيس مجلس إدارة نادى كفر العلو الأستاذ سعد عزت .

وسوف تمنح المتدربات وفقا للبروتوكول شهادة اجتياز الدورة بنجاح، كما أنها سوف تكون مؤهلة نظريا وعمليا لبدء مشروعها الخاص، مما يسهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة.

بروتوكول جامعة حلوان شركة اسمنت بروتوكول تعاون رئيس جامعة حلوان

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