زلزال 5 درجات بمقياس ريختر يضرب شمال غربي إيران

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 5 درجات بمقياس ريختر ضرب مدينة نقدة في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران.

وقال سكرتير إدارة الكوارث والطوارئ في بلدة نقدة، محمد حسين لاله بور، إنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بالأرواح جراء الزلزال وإن فرق الإغاثة والإنقاذ على جهوزية تامة وتتابع تفاصيل الهزة الأرضية التي وقعت في الساعة 21:30 من مساء اليوم الجمعة وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأشار لاله بور إلى أن هناك 95 قرية تابعة لبلدة نقدة وأن فرق تقييم الخسائر توجهت إلى هذه المناطق لتفقد الأوضاع والوقوف على التفاصيل.

وصرح لاله بور بأن جميع قوات الإغاثة في هذه المدينة على أهبة الاستعداد وستقدم الإغاثة اللازمة للمصابين المحتملين إذا لزم الأمر.

هذا وأعقب الزلزال هزة ارتدادية ضربت نقدة بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر.