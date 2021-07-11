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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة تهريب أسلحة بيضاء وساعات مع راكبين في مطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة البيضاء وساعات رولكس بحوزة راكبين، وتم تحرير محضرين بالواقعة.

أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية داخل مطار القاهرة، على الحقائب المتخلفة بالصالة الحمراء، تقدم أحد الركاب حاملا تصريح دخول الدائرة الجمركية وإذن تسليم لحقيبتين، وكلف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف علي الصالة، محمد جمال الدين مأمور الجمرك، بتفتيش الحقيبتين علي جهاز الفحص بالأشعة « X-ray» والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون أسلحة بيضاء وسط الملابس.

تم تكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك في مطار القاهرة، بتفتيش الحقائب يدويا، وعثر علي 6 أسلحة بيضاء، وقام أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بإبلاغ ادارة شرطة المفرقعات، والتي أكدت أن المضبوطات عبارة عن 6 سلاح أبيض "مطواه" ذو نصل معدني حاد محظور حيازتهم طبقا للقانون 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وفي الواقعة الثانية، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك في مطار القاهرة، المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ساعتين داخل إحدي الحقائب.

وكلف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة، أحمد عبد الواحد مأمور الجمرك، بتفتيش الحقائب يدويا، وبالعرض علي صبحي ربيع مدير الجمرك، كلف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيا، والسفر التفتيش عن وجود ساعتين أخريتين من ماركة رولكس.

وأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بمطار القاهرة، بتحرير محضري ضبط جمركي ضد كل راكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الأول للنيابة المختصة.

 

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مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة

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