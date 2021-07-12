الصحف الإماراتية.. دولة عربية تعلن الاربعاء أول أيام العيد.. انتصارات في اليمن.. متحورات كورونا تهدد العالم

الصحف الإماراتية:

*اشتداد الأزمة الانسانية في لبنان

*انتصارات جديدة للتحالف في اليمن

*متحورات كورونا تهدد العالم

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أعلن البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين عن البدء باستقبال طلبات الإقامة الذهبية من المبرمجين المقيمين في الدولة ومختلف أنحاء العالم في خطوة تستهدف نخب المبرمجين من أصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلمية التخصصية في مجال البرمجة.يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تأسيس 1000 شركة رقمية كبرى في الدولة في الأعوام الخمسة المقبلة.

من مصر، توجه وزير الخارجية سامح شكري على رأس وفد أمس الأحد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل فى زيارة يبحث خلالها دعم التعاون واستعراض آخر التطورات خاصة ملف سد النهضة الإثيوبي .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ ، في بيان صحفي اليوم، إن الوزير شكري سيقوم خلال الزيارة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

ومن السعودية، في أول لقاء رسمي منذ جائحة كورونا، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، في مدينة نيوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان والسلطان هيثم بحثا آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

ومن الجزائر، قال مدير السكان بوزارة الصحة الجزائرية، عمر والي، إن عدد سكان البلاد بلغ 45 مليون نسمة حتى شهر يوليو الجاري.

وأوضح والي، أمس الأحد، في تصريح صحفي بمقر وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للسكان أن عدد سكان الجزائر وصل إلى 45 مليون نسمة مع تسجيل تراجع في عدد المواليد والوفيات.

وإلى السودان، شهد السودان ولادة حلف سياسي جديد جمع تحت مظلته مختلف القوى المدنية التي تسعى لترتيب بيتها الداخلي، بالتوافق مع المكونات العسكرية التي تتشارك معها في حكم المجلس السيادي، وهو أعلى سلطة في البلاد حالياً. تم الإعلان عن حلف سياسي جديد يجمع الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي في السودان.

ومن لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية فتح تحقيق في وفاة رضيعة قالت عائلتها إنها لم تتلق العلاج اللازم في المستشفى وسط نضوب الأدوية في البلاد وإضراب للصيدليات.

وتوفيت الطفلة جوري السيد (10 أشهر) "السبت" في قرية مزبود جنوب شرق بيروت بعد ثلاثة أيام عانت خلالها من ارتفاع حاد في درجات الحرارة تسبّب لها بالتهابات رئوية نُقلت إثرها إلى المستشفى.

وقال عمها أيمن السيد إن الطفلة توفيت "بسبب نقص العناية في المستشفى ونقص الدواء".

وفي اليمن، صلت تعزيزات إضافية من ألوية العمالقة إلى جبهات القتال في محيط مدينة البيضاء، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، مع تأكيد مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة القادمة من مديرية الصومعة شرقاً، باتت على بعد 7 كيلو مترات من المدينة، وأن معارك عنيفة تدور بين هذه القوات وميليشيا الحوثي في هذه الجبهة، وفي جبهتي الزاهر وذي ناعم.

وذكرت مصادر عسكرية أن ألوية العمالقة دفعت بتعزيزات إضافية إلى جبهات القتال في شرق وغرب مدينة البيضاء، مع إرسال ميليشيا الحوثي، الآلاف من مقاتليها إلى هناك، لوقف تقدم هذه القوات إلى قلب العاصمة والسيطرة عليها، وأن القوات المتقدمة من جبهة الحازمية في مديرية الصومعة، وصلت إلى مسافة 7 كيلو مترات من عاصمة المحافظة، وأنها تخوض معارك عنيفة مع الميليشيا في هذه الجبهة، بعد وصول الآلاف من مقاتلي الميليشيا إلى هناك.

ومن المغرب، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن اليوم الاثنين، غرة شهر ذي الحجة لعام 1442، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 21 يوليو الجاري.

ودوليا، رغم التأكيدات المتطابقة بأن اللقاحات المتداولة ضد فيروس «كورونا» فعّالة ضد السلالات المتحورة، إلا أن الكثير من الدول والخبراء يحذرون أن هذه السلالات مقلقة لناحية أنها سريعة الانتشار والعدوى، وبدأت فكرة الجرعة الثالثة المعززّة تلقى رواجاً، حيث أعلنت إسرائيل أمس أنها ستبدأ تطبيق هذه العملية.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أنذر وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، أمس الأحد، إيران باللجوء للمحافل الدولية حال إصرار الأخيرة على قطع الروافد المائية المشتركة عن مناطقه الشرقية، وعدم التعاون مع العراق حيال الأزمة المائية، وفق المواثيق الدولية، واتفاقيات تقاسم أضرار شح المياه الإقليمية.

ومن أفغانستان، شغلت السلطات الأفغانية منظومة الدفاع الجوي لتحصين العاصمة كابول من الهجمات الصاروخية لحركة طالبان التي استولى متمردوها على مركز حدودي مع الصين، وحذرت باكستان من انخراط الميليشيات السابقة في الحرب ضد «طالبان»، فيما أعلنت الهند سحب موظفين من قنصليتها في قندهارن، وأعلنت أستراليا اكتمال سحب جنودها من أفغانستان.

ودوليا، أعلن وزير النقل الكندي، اتخاذ إجراءات وقائية ضد حرائق الغابات في الظروف الجوية القاسية، بعد أسابيع من موجة حر غير مسبوقة ومميتة في غربي البلاد، والولايات المتحدة.

وقال الوزير عمر الغبرا في بيان: «إن الأحوال الجوية غير المسبوقة في بريتيش كولومبيا ما زالت تشكل تهديداً خطراً على السلامة العامة ونشاط السكك الحديدية».

فيما انطلق الملياردير ريتشارد برانسون، إلى الفضاء في رحلة يختبر فيها انعدام الجاذبية لدقائق قليلة في مركبة من صنع شركته «فيرجن غالاكتيك» التي أسسها قبل 17 سنة، محققاً حلماً يراوده منذ فترة طويلة.

وأقلعت طائرة قرابة الساعة 08:40 بالتوقيت المحلي (14:40 بتوقيت جرينيتش) من قاعدة سبايسبورت أمريكا في ولاية نيو مكسيكو.

ومن صحيفة الاتحاد، دعت واشنطن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن والانخراط في العملية السياسية.