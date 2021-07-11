الصحف الإماراتية: مصر تشكر بن راشد.. الكشف عن قتلة رئيس هايتي واعترافات بالجهة المستفيدة.. دبي الأولى إقليمياً والــ 15 عالمياً في الاستثمار بالعقارات الإيجارية

بن راشد يعلن أكبر برنامج في الإمارات لتمكين المبرمجين ودعم المواهب

أستراليا تسجل أول وفاة بكورونا وأعلى عدد من الإصابات في 2021

حصيلة «كارثة ميامي» ترتفع إلى 86 قتيلاً

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الاخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على إطلاق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أكبر برنامج وطني لتمكين المبرمجين ودعم المواهب في الإمارات.

محمد بن راشد: البقاء للأكثر اسـتعداداً ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا

وبحسب "الإمارات اليوم"، أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تنمية الاقتصاد الرقمي أولوية رئيسة لحكومة دولة الإمارات التي تؤمن بأن العقول الشابة والخبرات الوطنية هي الأساس في صناعة مستقبل رقمي مزدهر، قائم على العلم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وأن تجربتها الناجحة في التحول الرقمي والتكنولوجي في الدولة ستكون الركيزة الرئيسة لخططها الاستراتيجية، ومسيرتها التنموية خلال السنوات والعقود المقبلة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاقه «البرنامج الوطني للمبرمجين» لتوفير برنامج شامل لحزمة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، وتسريع تبنّي تطبيقاتها وأدواتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، إضافة إلى إنشاء حلقة وصل وثيقة بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر «تويتر»، أمس: «أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع (جوجل) و(مايكروسوفت) و(أمازون) و(سيسكو) و(آي بي إم) و(إتش يس) و(لينكدإن) و(نفيديا) و(فيسبوك).. والهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج، وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام.. وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم».

وأضاف من خلال «تويتر»: «البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة.. العالم يتغير.. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف.. وشكل الاقتصاد سيختلف.. وطبيعة المهن ستتبدل.. والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا».

وتابع: «أقول لشبابنا إن المستقبل له أدوات جديدة.. ويتحدث لغة مختلفة.. وسيعمل في بيئة افتراضية.. ونريدهم أن يكونوا في قلب هذا المستقبل».

دبي الأولى إقليمياً والــ 15 عالمياً في الاستثمار بالعقارات الإيجارية

وبحسب "البيان"، احتلت دبي الصدارة إقليمياً والمرتبة 15 عالمياً، ضمن قائمة أفضل مدن العالم للاستثمار في العقارات الإيجارية 2021، التي نشرها أمس موقع «انسايدر مونكي» الشبكي الأمريكي المتخصص في شؤون الاستثمارات.

وتضمنت القائمة أفضل 20 مدينة لشراء أو استئجار العقارات، استناداً إلى عدد من المعايير، من أهمها ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري في كل مدينة.

وذكر الموقع أن دبي تفخر بصورتها العالمية المرموقة المُستحقة، والمستمدة من قيمتها كوجهة سياحية ومركز تجاري عالمي. وأفاد أن عدد سكان دبي يبلغ هذا العام 2.9 مليون نسمة، بارتفاع نسبته 1.49% مقارنة مع العام الماضي. وأوضح أن العقارات في دبي تُعد عملاً تجارياً مزدهراً، موضحاً أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت في 2021 بنحو 5.4% مقارنة مع 2020، وتُظهِر نمواً مستمراً.

وكانت صدارة القائمة لمدينة سكوتسديل بولاية اريزونا الأمريكية وجاءت تورنتو، وبويز بولاية ايداهو الأمريكية، ولوس أنجلوس، وسان دييجو بولاية كاليفورنيا، وسياتل وأوستن وبرلين وباريس وسنغافورة، في المراكز من الثاني إلى العاشر على التوالي.

مصر تشكر محمد بن راشد لإنهاء أزمة العالقين

وبحسب "البيان"، أعربت مصر عن عميق شكرها وتقديرها للشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لما قدمته حكومة دبي من احتواء وتدخل سريع للمساعدة في حل موقف المصريين العالقين بالإمارات «ترانزيت»، وإنهاء الأزمة، بسبب عدم قدرتهم على السفر للسعودية، على خلفية قرار المملكة بعدم الوفود إليها باستثناء السعوديين، كإجراء احترازي لمواجهة «كورونا».

وقال بيان لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، إنه تم التنسيق لعودة المصريين العالقين بالإمارات والمسافرين عبر شركات طيران الإمارات وفلاي دبي وطيران العربية، وتم إلغاء الغرامات الخاصة بتعديل موعد تذاكر الطيران الخاصة بهم لتيسير عودتهم إلى مصر، بالإضافة إلى إصدار توجيهات بتوفير الحجز للعالقين في ظل الزحام الحالي بسبب إجازات عيد الأضحى، عبر جسر جوي بدأ الخميس.

أستراليا تسجل أول وفاة بكورونا وأعلى عدد من الإصابات في 2021

وبحسب "البيان"، سجلت أستراليا اليوم الأحد أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا هذا العام إضافة إلى تسجيل رقم قياسي للإصابات خلال 2021 بلغ 77 إصابة جديدة بالفيروس في ولاية نيو ساوث ويلز التي تكافح تفشي سلالة دلتا من الفيروس.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيرجيكليان إن من المتوقع ارتفاع الأعداد بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة في سيدني والمناطق الواقعة حولها والتي تخضع لعزل عام لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت بريجيكليان في التلفزيون "أتوقع أن تكون الأعداد في نيو ساوث ويلز أكبر من 100 غدا".

وسجلت أستراليا يوم السبت 50 إصابة وهو الرقم القياسي السابق لعام 2021. وبذلك يرتفع عدد حالات التفشي الأخيرة إلى 566 حالة. ومن بين إصابات اليوم الأحد خالط 26 شخصا الناس أثناء إصابتهم بالعدوى مما أدى إلى تعميق المخاوف من تمديد عزل عام لأكثر من خمسة ملايين شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها.

كولومبيون معتقلون لتورطهم في مقتل رئيس هايتي يكشفون الجهة التي جندتهم

وبحسب "البيان"، قال كولومبيون معتقلون بتهمة التورط في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس إن شركة أمنية في منطقة ميامي بالولايات المتحدة جندتهم للقيام بالعملية، في إشارة إلى أن التخطيط للاغتيال جرى من جنوب فلوريدا.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية أن 17 من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصول هايتية من جنوب فلوريدا محتجزون في هايتي. وقال شخص أجرى حوارات مع الكولومبيين المعتقلين في هايتي زعموا أنهم تم تجنيدهم من قبل شركة غير معروفة في دورال تدعي "سي تي يو سكيوريتي" يديرها مهاجر فنزويلي يدعى أنطونيو إنمانويل إنترياجو فاليرا.

وقالت الصحيفة إنها زارت مقر الشركة يوم الخميس، مشيرة إلى أن رجلا يفترض أنه إنترياجو رفض مناقشة ما حدث في هايتي، كما لم يرد على الاتصالات أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني التي تسأل بشأن التقارير حول التورط في التطورات في هايتي.

وأكدت عدة مصادر للصحيفة أن المعتقلين قالوا إنه تم تجنيدهم من قبل شركة "سي تي يو"، وأشار العديد منهم إلى أنهم مكثوا في هايتي لثلاثة أشهر على الأقل، وبعضهم لفترة أطول.

دول تشترط اللقاح للسفر والدراسة والوظائف

وبحسب "الخليج"، في ظل الزيادة المقلقة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والمتحور دلتا، عادت دول إلى فرض الإغلاق، وأخرى إلى تشديد القيود وتطبيقها بصرامة، فيما شددت دول أخرى على أهمية ووجوب التطعيم وعلى ذلك حظرت سفر غير المطعمين، وهددت أخرى بفصل العسكريين الذين يرفضون التطعيم بعد مهلة.

قررت منطقة كتالونيا ذات الحكم الذاتي في شمال شرقي إسبانيا معاودة فرض قيود بسبب الوضع الوبائي المعقد، في إشارة إلى أن عدد حالات الإصابات بكورونا والمتحور دلتا يزداد بوتيرة مطّردة.

وعاودت هولندا فرض القيود اعتباراً من صباح أمس السبت، بعدما ازدادت الحصيلة اليومية للإصابات بسبعة أضعاف خلال أسبوع لتصل إلى سبعة آلاف حالة جديدة.

وأمر رئيس الوزراء مارك روته بإغلاق الحانات الليلية والمطاعم .

سجلت ماليزيا رقماً قياسياً في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بلغ 9353 حالة وارتفع بذلك العدد الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 827191.

سجلت تايلاند أمس السبت رقماً قياسياً في حالات الوفاة اليومية بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 2625 منذ بدء الجائحة العام الماضي. وسجلت أيضاً 9326 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 326832.

قالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أمس السبت إن البلاد سجلت 1378 إصابة ب«كوفيد- 19» في أعلى عدد على الإطلاق من الإصابات اليومية الجديدة.

وقالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنه اعتباراً من غد الاثنين سيتم تشديد القيود المفروضة ب شأن فيروس كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في سيؤول والمناطق المجاورة لأول مرة؛ حيث أدت سلسلة من الإصابة القياسية الجديدة ب«كوفيد- 19» إلى تأجيج المخاوف من انتشار الفيروس.

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أمس السبت أكبر زيادة يومية هذا العام في عدد الإصابات المنقولة محلياً بفيروس كورونا مع تحذير السلطات من أن الأسوأ ربما لم يأت بعد في سيدني التي فرض عليها عزل عام صارم لمدة ثلاثة أسابيع.

مددت الحكومة الأرجنتينية القيود الصحية حتى 6 أغسطس في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، لاسيما المتحورة دلتا التي تعتبر أشد عدوى من سواها. ويأتي هذا القرار في وقت سجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، 4,6 مليون إصابة، بينها أكثر من 98 ألف وفاة.

أوصى مركز القيادة والعمليات الوطني في باكستان،وهو الجهة المشرفة على التصدي لجائحة «كوفيد- 19» هناك، بعدم السماح بالسفر جواً لمن لا يحملون شهادة تثبت تلقيهم للقاح الوقاية من المرض اعتباراً من أول أغسطس. وتأتي التوصية في وقت حذرت فيه قيادة البلاد من أن موجة تفش رابعة للجائحة بدأت في الانتشار وأن سلالات خطِرة من الفيروس من بينها السلالة دلتا تم رصدها.

حصيلة «كارثة ميامي» ترتفع إلى 86 قتيلاً

أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة انهيار مبنى ميامي الشهر الماضي إلى 86 قتيلاً، فيما يتواصل البحث عن جثث عشرات المفقودين.

وتم التعرّف إلى سبع جثث أخرى بعد ليلة بحث جديدة، ليرتفع عدد القتلى إلى 86، وفق ما صرحت به رئيسة بلدية ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا، في مؤتمر صحفي. وأوضحت المسؤولة أنه تم التعرف إلى 62 جثة، في حين أن 43 شخصاً ربما كانوا في المبنى عند انهياره ما زالوا في عداد المفقودين.

وبعدما بقيت آمال العثور على ناجين ماثلة لنحو أسبوعين، قررت السلطات، الأربعاء، إنهاء عمليات الإنقاذ للتركيز على البحث عن الجثث. وشهد موقع الكارثة معجزة صغيرة، الجمعة؛ إذ عثر قرب الأنقاض على قطة تعيش مع عائلة في الطابق التاسع من المبنى المنهار.

وقبل أسبوعين انهار المبنى المكوّن من 12 طابقاً، والمطل على الواجهة البحرية والمسمى «شابلين تاورز ساوث» جزئياً بطريقة لا يزال يكتنفها كثير من الغموض، على الرغم من كشف عناصر التحقيق الأولى أن أجزاء من هيكله كانت متضررة.

وهُدم الأحد، الجزء الذي ظل قائماً من المبنى باعتباره مهدداً بالانهيار، ما سمح لفرق الإنقاذ بالعمل في نقاط كان يتعذر بلوغها.