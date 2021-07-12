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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسنى وهانى شاكر وإيهاب توفيق .. دفتر عزاء من نجوم الفن لـ رامى صبرى

رامى صبرى وشقيقه
رامى صبرى وشقيقه

نعى عدد كبير من نجوم الفن  شقيق المطرب رامى صبرى والذى توفى مساء أمس غرقا بترعة المريوطية. 

هانى شاكر 

وقدم العزاء الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين ، للفنان رامي صبري في غرق شقيقه في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان. 

ونشر هانى شاكر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع “ تويتر ”وكتب:  “ البقاء لله خالص التعازي للفنان رامي صبري في وفاة شقيقة كريم  صبري  أدعو الله أن يتغمدة برحمته ويلهم أهله الصبر و السلوان ”. 

إيهاب توفيق 

كما نعى الفنان إيهاب توفيق شقيق الفنان رامى صبرى من خلال حسابه بموقع فيسبوك ،حيث نشر صورة لكريم صبرى وعلق عليها :" انا لله وانا اليه راجعون ،خالص عزائى لوفاة كريم صبرى الأخ الاصغر للفنان رامى صبرى ..رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان ".

تامر حسنى 

نعى الفنان تامر حسنى كريم صبرى شقيق الفنان رامى صبرى عبر حسابه بموقع فيسبوك 

ونشر تامر حسنى صورة لكريم صبرى وعلق عليها :" البقاء لله فى وفاة كريم صبرى الأخ الأصغر لصديقى واخى الفنان رامى صبرى نسالكم الدعاء والفاتحة له".

 

أحمد جمال 

كما نعى الفنان احمد جمال الراحل كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري ، ونشر احمد جمال صورة لرامى صبرى مع شقيقة من خلال حسابة عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”. 

 

وعلق احمد جمال " لا حول ولا قوة الا بالله خبر محزن وفاة كريم صبري اخو رامي
ربنا يرحمه ويغفرله و يصبرك على فراقه يا رامي انت والاسرة ".

 

انجى خطاب 

وقدمت العزاء الفنانة انجى خطاب في وفاة شقيق الفنان رامى صبرى، ونشرت صورة لـ رامى صبرى مع شقيقة من خلال حسابها عبر موقع “ انستجرام ”.

 

وعلقت انجى خطاب " ان لله وان اليه راجعون .. خبر محزن توفي الي رحمه الله زميلي ودفعتي في اكاديميه الفنون كريم صبري وشقيق الفنان رامي صبري مش مصدقه .

 

 الله يرحمك يا كريم كنت موهوب وكان عندك احلام كتير نفسك تحققها وكنت طيب وجدع ولسه صغير متغلاش علي اللي خلقك ربنا يرحمك يا كريم ويصبر اهلك يارب رجاءا ادعوله بالرحمه والمغفره ".

 

بسمة وهبة 

وعلقت بسمة وهبة على صورة لـ شقيق  الفنان رامى صبرى  قائلة “ لا اله الا الله الله يرحمه ويصبركم ”.

 

ميريهان حسين 

ونعت الفنانة ميرهان حسين  شقيق الفنان رامى صبري، وعلقت ميرهان حسين على صورة لـ شقيق  الفنان رامى صبرى  قائلة: “البقاء لله ربنا يرحمه و يصبركم يارب”.

 

حمادة هلال 

نعى الفنان حمادة هلال ، شقيق الفنان رامى صبرى ، وعلق على صورة نشرها رامى صبرى لـ شقيقة قائلا “ حبيبي البقاء لله الله يرحمه ويسكنه جنه الفردوس الله يصبر قلبكم ”.

 

تامر حسني أحمد جمال الفنان أحمد جمال المطرب رامي صبري شقيق الفنان رامي صبري هاني شاكر نقيب الموسيقيين كريم صبري

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