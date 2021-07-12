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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت اسعار الذهب استقرارا على مستوى الأعيرة المختلفة على مدار اليومين الماضيين وحتي نهاية تعاملات اليوم الإثنين  بمحلات الصاغة.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 898 جنيها  بدون أي تغيير منذ أمس .

سعر الذهب اليوم الخميس يوليو 2021 بمحلات الصاغة

سعر الذهب العالمي يرتفع 1% ويحقق 1800 دولار


وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب نحو 786 جنيها مقابل787 جنيها أمس.


وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 674 جنيها كما هو مثل أمس.


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة إلي 524 جنيها بدون اي تغيير منذ أمس.


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6288 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.94 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 898.3 ألف جنيه.

الدمغة والمصنعية


تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة؛ قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ودائما ما ينظر المستثمرون إلى الذهب كـ"استثمار آمن" و"مخزن للقيمة"، خاصة في أوقات الاضطرابات، والتي دائما ما يتبعها حالات من التذبذب في سعره، كما أن هناك عدة أسباب أخرى تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.
 

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