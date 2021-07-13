تسجيل جمعية جديدة لتنمية موارد المرأة المعيلة بسيناء

نجحت جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة محافظة شمال سيناء في تسجيلها عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وجار استكمال توفيق الأوضاع طبقا لقانون الجمعيات الجديد. من أجل خدمة المرأة المعيلة وإتاحة مجال لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل لها وتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا في سيناء .

إقامة مشروعات:

وقالت سهام عزالدين جبريل عضو مجلس الشوري الأسبق ورئيسة الجمعية إن الجمعية تهدف الي خدمة المجتمع والمساهمة في تمكين المرأة المعيلة ، وذلك من خلال عدة محاور أساسية هي :

التدريب والتأهيل علي العمل وإضافة أفكار جديدة، ورفع القدرات واكتساب الخبرات بما يؤهل المرأة علي إقامة مشروعات نظرة للدخل ، الي جانب تقديم دراسات الجدوى للمشروعات متناهية الصغر لإقامة المشر وعات .

وأكدت أن هذه الأهداف تشجع على استثمار المنتج المحلي والتراثي والبيئي في إقامة مشروعات وتسويق منتجات المشروعات و خدمة كافة فئات المجتمع ، بالإضافة إلى محور تقديم الخدمات والمساعدات للمستحقين .

