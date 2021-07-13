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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزارة الرياضة للنواب: الإنتهاء من مشروعات شبابية ضخمة بقيمة 500 مليون جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

قال الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، بوزارة الشباب ، إن الوزارة ستنتهي خلال العام المالي الحالي ، من إقامة مشروعات شبابية ضخمة بعدد من المحافظات تصل قيمتها إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه .


جاء ذلك علي هامش  إجتماع  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة طلب إحاطة  بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة .

 

وقال البجرمي ، ردا على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب عبدالوهاب خليل ، أنه سيتم الإنتهاء من  أعمال إنشاء حمام مركز شباب أطفيح  نهاية شهر ديسمبر المقبل ، لافتا إلى ان هناك متابعة مستمرة من  الوزارة لجميع المشروعات التى تم طرحها .

 

وأوضح البجرمي ، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب يتابع  على مدار الساعة موقف الأعمال المفتوحة  والتى لم يتم الإنتهاء منها ، وذلك لسرعة العمل علي تذليل أى  عقبات .


يذكر ان مصطفى عبدالمعين ، مسئول  موازنة الرياضة بوزارة التخيطط ،  أكد خلال إجتماع لجنة الشباب بإنه سيتم إدراج حمام سباحة اطفيح فى الخطة ، وسيتم الإنتهاء منه  خلال عامين بناءا علي تقرير رئاسة مجلس الوزراء بإعتباره واحد  من المشروعات المتعثرة وهو ما قامت الوزارة بناء عليه  بادراج الاستثمارات اللازمة لانهاءه.

الشباب مجلس النواب مجلس الوزراء الشباب والرياضة حمام سباحة

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