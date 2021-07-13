صيدلة حلوان : نعمل على تٱهيل الطالب لسوق العمل

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان ورشة عمل حول بيئة العمل في شركات الدواء والأجهزة الطبية وفرص العمل المتاحة لخريجي كلية الصيدلة في هذه الشركات .

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور ممدوح المهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وريادة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وأعلن الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار جهود الكلية لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، حيث تقوم الكلية خلال الأيام القادمة بتنظيم عدد من ورش العمل التي تهدف لرفع مهارات الطلاب والخريجين وإكسابهم مهارات إضافية تعطيهم ميزات نسبية عن الانضمام لسوق العمل. وتستضيف الكلية في هذه الورش مدربين علي أعلي مستوي وذوو خبرات متميزة علي المستوي الدولي والمحلي مثل د. عماد المغربي.

حاضر في ورشة العمل الدكتور عماد المغربي مدير التعلم والتعليم في أسواق الشرق وأفريقيا، والذي يملك خبرة طويلة في شركات الدواء والأجهزة الطبية.

جدير بالذكر انه قد نظمت جامعة حلوان قافلة مجمعة لمنطقه كفر العلو ( طبية وتوعوية)، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتنسيق الأستاذة الدكتورة رشا صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقد قامت بالإشراف على القافلة الطبية الأستاذة الدكتورة نيرفانا مجدي مستشار قطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة فريق من اعضاء هيئة التدريس والمدرسين باقسام الاورام والنساء والتوليد والطلاب بكليه الطب.



أشاد الدكتور ماجد نجم بجهود أبناء جامعة حلوان وتضافرها في مختلف المجالات الطبية منها والتوعوية والمجتمعية والبيئة والصحية من أجل صالح المواطن المصرى الذى يعد دعمه والوقوف على تلبية احتياجاتة الملحة والعاجلة بل والآنية احد الأهداف الاستراتيجية لجامعة حلوان وفق خطط الدولة القومية الطموحة والتى يولى فيها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أولوية كبرى للنهوص بالمواطن المصرى فى كل مناحى الحياة، مؤكدًا على استعداد الجامعة لبذل المزيد والمزيد من الجهد والعطاء المستمر لصالح أبناء الوطن، وخاصةً في ظل توجه الدولة لخدمة المواطن البسيط والعمل من أجله وخطتها للتنمية المستدامة.