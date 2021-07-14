زيجات النجوم تيك آواي.. أصالة تنفصل بعد 3 أشهر.. وأحمد سعد وأنغام الأبرز

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد طلاق الفنانة أصالة وزوجها النائب البرلماني، في زواج لم يستمر إلا لمدة 3 أشهر، وفي هذا الصدد يرصد صدى البلد حالات الزواج التي لم تستمر كثيرًا في الوسط الفني.

طلاق أصالة

علم “صدى البلد” أن النجمة أصالة قررت الانفصال عن زوجها النائب البرلماني ، بعد زواج لم يستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وقرر الثنائي الانفصال رسميا منذ 3 أسابيع ، بعد أن اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة خاصة أنهم تجمعهم صداقة طيبة .

كان مصفف الشعر اللبناني جو رعد، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل زواج أصالة من نائب برلماني، وإقامة حفل خطبة ابنتها شام الذهبي بمنزل والدتها في مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل.

وقال جو رعد في فيديوهاته، إنه لا يعلم حتى الآن معلومات حول إقامة حفل زفاف لأصالة،في ظل الظروف الحالية، لكنه أكد على أن الزواج تم، مشيرًا إلى أن كل زواج له ظروفه ووقته، وأن صديقته سعيدة وهو الأهم، قائلا:" المهم إنها لقت سعادتها مع النائب البرلماني المصري".

ونشرت الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أصالة في الصورة مع ابنها وعلقت قائلة :" لودي السعادة والشهامة والرجولة كلها لودي ابني".

انفصال أنغام وأحمد إبراهيم

انفصلت الفنانة أنغام عن زوجها الأخير -الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم - دون ذكر الأسباب، بعد زواج لم يتعدى مدته العام الواحد.

وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل "تويتر"، و"إنستجرام".

ومن ناحيته كتب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، منشورًا عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، علق من خلاله على أخبار انفصاله عن زوجته السابقة أنغام.

وكتب، أحمد إبراهيم، في منشوره: «الست دي انا بحبها والكل يعلم ولا اقبل اي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة والمبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا».

وتابع، أحمد إبراهيم: «النهارده مستحيل أستفزها او اكون طرفا ضدها أو ضد مصلحتها ، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم اولادي ودورها معاهم كررته في اكتر من لقاء مش اول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لانغام بالعكس هي تحترم ده فيا، انا وأنغام كنا سعداء لاخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل»، وبقول: «كنا سعداء لاخر لحظة» ما يؤكد حدوث الانفصال.

وأضاف، أحمد إبراهيم: «نجحنا نجاحا ساحقا في العمل كنت اتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، اكتر من ١٧ عاما مميزا في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها، لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها ساندني كتير .. اتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي اوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة».

أحمد سعد وريم البارودي

أثارت حلقة أحمد سعد مع الإعلامية بسمة وهبة فى برنامج شيخ الحارة، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة فيما يتعلق بتصريحاته عن ريم البارودى.

وأضاف أحمد سعد، عبر البرنامج المذاع على قناة القاهرة والناس، إن ريم البارودي تنازلت عن كل حقوقها عند طلاقها، ولكن ظهرت بعد ذلك في البرامج تبكي، وتساءل "لماذا لم تبكِ عند المأذون؟"، لو حدث "كنت رجعتها".

وأضاف قائلًا: أنا أحترم شخصية ريم جدًا وأحبها في اللقاءات التليفزيونية لأنها بتبقى "كيوت أوي"، ولكن في الحقيقة شخصيتها مختلفةـ وبالرغم من موافقتها على طلاقنا إلا انها لم توافق على ارتباطى بغيرها، مشيرا إلى أن زواجهما استمر 6 أيام فقط.

أحمد سعد وسمية الخشاب

بدأت القصة بشوشرة وانتهت بغموض.. لم تنبئ تلك السعادة التي غمرت وجه سمية الخشاب وأحمد سعد أن الثنائي سوف ينفصلان على تلك الحالة من التسريح بغير إحسان.

أحمد سعد فاجأ الجميع بمنشور على حسابه الشخصي بـ انستجرام «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي .... اولادي».

لم يتحدث سعد بعد ذلك عن أسباب أو دوافع أو كواليس بينما اختار أن يُصدِر صورة أبنائه من زوجته السابقة في واجهة المشهد، مانحا انطباعا لدى الجمهور بأن الإختيار قد تم حسمه لصالح أسرته على حساب سمية الخشاب.

سمية قابلت الأمر بهدوء لا متناهٍ، فنشرت صورًا لها من جلسة تصوير أشرقت فيها باللون الأصفر وعنونت ابتسامتها واجهة الصورة في رسالة واضحة بأن الانفصال جاء وفقا لرغبتها البحتة عن رضا نفس واقتناع تام.

أحمد سعد وسمية الخشاب..الحكاية لم تنته عند هذا الإنفصال الهادي، إذ قررت سمية الخشاب أن تفجر مفاجأة بأن الانفصال لم يحدث بعد مثلما صرح سعد.

قالت سمية لبرنامج trending، على قناة mbc4 الفضائية قالت خلاله إنها لم تطلق بعد من أحمد سعد، مشيرة إلى أنها رفعت دعوى طلاق من الأخير للضرر، وحتى الآن لم يصدر الحكم في القضية.

كما أعلنت سمية الخشاب في وقت لاحق أنها تعرضت للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد، مما تسبب فى تهتك الطحال وأدى إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصاله.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

انفصل الفنان أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني، بعد أشهر قليلة من خطبتهما، وهذا ما يؤكده حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، إذ قام بإلغاء متابعة خطيبته وحذف صورهما والفيديوهات التي ظهرا فيها سويًا، كما أنهما لم يترددا على الأماكن العامة مثلما كان معتادا بينهما خلال فترة الخطوبة.

وأكد صحة الخبر أيضا، قيام علياء بسيوني، بحذف حالتها الاجتماعية (مخطوبة) عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يؤكد هذا الخبر الذي نفاه أحمد سعد، قبل عدة أشهر.

يأتي ذلك بعدما احتفل أحمد سعد، في صيف 2020 بخطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وأعلن الخبر من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام".. وجاء الاحتفال بعد ما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري.