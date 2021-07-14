أخبار الفن| أول ظهور لـ هاني شاكر بعد وعكته الصحية.. إصابة كارول سماحة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، خلال الساعات الماضية، منها أول ظهور للفنان هاني شاكر بعد وعكته الصحية، إصابة كارول سماحة، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

قدم الفنان تامر عاشور، واجب العزاء لـ الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه، حيث تلقت أسرته العزاء في منزلها بالشيخ زايد.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على عائلته وأصدقائه، وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: هاني رمزي، وحكيم، وماجد المصري، والملحن مصطفى جاد.

يذكر أن، كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، توفى بعد أن غرق في ترعة المريوطية، حيث ألقى بنفسه هناك هربًا من مصحة لعلاج الإدمان.

نشر الفنان هاني شاكر، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه داخل منزله ويطمئن جمهوره على حالته الصحية، ويؤكد إنه في فترة نقاهة وسيعود لاستئناف نشاطه الفني بعد الوعكة الصحية التي مر بها.

من جهة أخرى، أعلنت الصفحة الرسمية للفنان هانى شاكر، موعد حفل الفنان الجديد فى الأوبرا بعد أن تم تأجيله بسبب ظروف مرضه.

وأعلنت الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، "حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر على مسرح النافورة يوم الأحد 1 أغسطس”.

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