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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أول ظهور لـ هاني شاكر بعد وعكته الصحية.. إصابة كارول سماحة

هاني شاكر
هاني شاكر

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهير، خلال الساعات الماضية، منها أول ظهور للفنان هاني شاكر بعد وعكته الصحية، إصابة كارول سماحة، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

 

تامر عاشور يقدم واجب العزاء في شقيق رامي صبري .. صور

قدم الفنان تامر عاشور، واجب العزاء لـ الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه، حيث تلقت أسرته العزاء في منزلها بالشيخ زايد.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على عائلته وأصدقائه، وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: هاني رمزي، وحكيم، وماجد المصري، والملحن مصطفى جاد.

يذكر أن، كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، توفى بعد أن غرق في ترعة المريوطية، حيث ألقى بنفسه هناك هربًا من مصحة لعلاج الإدمان.

 

بعد مروره بوعكة صحية.. أول ظهور للفنان هاني شاكر عبر انستجرام

نشر الفنان هاني شاكر، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه داخل منزله ويطمئن جمهوره على حالته الصحية، ويؤكد إنه في فترة نقاهة وسيعود لاستئناف نشاطه الفني بعد الوعكة الصحية التي مر بها.

من جهة أخرى، أعلنت الصفحة الرسمية للفنان هانى شاكر، موعد حفل الفنان الجديد فى الأوبرا بعد أن تم تأجيله بسبب ظروف مرضه.

وأعلنت الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، "حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر على مسرح النافورة يوم الأحد 1 أغسطس”. 

 

في العيد عبر شاهد.. العدل جروب تعيد شريهان للمسرح بـ كوكو شانيل

"العدل جروب" تقدم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، المسرحية الاستعراضية الضخمة كوكو شانيل للنجمة المتألقة شريهان ، بتقنيات عالمية يشهدها المسرح العربي للمرة الأولى، عبر منصة "شاهد".

وتعد "كوكو شانيل" من أبرز الشخصيات النسائية على مستوى العالم في صناعة الأزياء والموضة، و ضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين. 

 

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

أقيم مساء أمس الثلاثاء 13 يوليو، العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» في أحد دور العرض السينمائي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور بطل العمل النجم أحمد عز ، وعدد آخر من النجوم منهم: أحمد فهمي ومصطفى خاطر هنادي مهنا وأحمد  خالد صالح وكارمن بصيبص والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء الديب.

 

إصابة كارول سماحة خلال أداء التمرين.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مقطع فيديو جديدًا، لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيه خلال تأديتها التمارين الرياضية، حيث تعرضت للإصابة في ذراعها؛ بسبب سقوطها عليه خلال الجري مع مقاومة حبال تجذبها للخلف.

شاكر الفنان هاني شاكر هاني شاكر كارول سماحة رامي صبري تامر عاشور شريهان احمد عز

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