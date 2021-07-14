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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في بلغاريا يلقي محاضرة بمركز علوم حضارة تراكيا | صور

سفير مصر في بلغاريا
سفير مصر في بلغاريا يلقي محاضرة بمعهد دراسات البلقان

ألقى السفير خالد عمارة، سفير مصر في صوفيا، المحاضرة السنوية لمعهد دراسات البلقان ومركز علوم حضارة تراكيا بمناسبة انتهاء العام الدراسي بالمعهد تحت عنوان "بناء الجسور بين منطقتي البلقان والبحر المتوسط".

وتناولت المحاضرة إلقاء الضوء على العلاقات التاريخية بين المنطقتين عبر الحقب المختلفة منذ العصر الفرعوني وحتى الوقت الحاضر، فضلاً عن تسليط الضوء على العلاقات المصرية البلغارية كمثال للجسور الممتدة بين المنطقتين، وكذلك أبرز مجالات التبادل والتعاون المختلفة، والمستقبلية، بين مصر، وبلغاريا، وإقليم جنوب شرق أوروبا.

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وتولي بلغاريا اهتماما كبيرا في مجال التعاون مع مصر في العديد من المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة

كما تعتبر القاهرة أهم شريك اقتصادي وتجاري لـ صوفيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتشهد العلاقات زيادة في التبادل التجاري.

ويرجع تاريخ العلاقات بين القاهرة وصوفيا إلى أكثر من 90 عاما إذ كانت من أوائل الدول العربية التي بدأت العلاقات الدبلوماسية مع بلغاريا

 وبدأت مصر وبلغاريا التمثيل الدبلوماسي على المستوى القنصلي عام 1925، وتطور إلى مستوى “المفوضية” في 1929، ثم رفع إلى مستوى السفراء عام 1957.

سفير مصر في بلغاريا يلقي محاضرة بمعهد دراسات البلقان
سفير مصر في بلغاريا يلقي محاضرة بمعهد دراسات البلقان
سفير مصر في بلغاريا يلقي محاضرة بمعهد دراسات البلقان
سفير مصر في بلغاريا يلقي محاضرة بمعهد دراسات البلقان
سفير مصر في بلغاريا يلقي محاضرة بمعهد دراسات البلقان
سفير مصر في بلغاريا يلقي محاضرة بمعهد دراسات البلقان
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