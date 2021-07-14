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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسريبات جديدة.. بيريز: رونالدو مجنون ومورينيو أحمق

مورينيو - بيريز -
مورينيو - بيريز - رونالدو

انتشرت تسريبات جديدة لـ فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أهان فيها لاعبي الفريق السابقين والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق للميرنجي.

وكانت ظهرت تسريبات لـ بيريز أمس، الثلاثاء، تعود لعام 2006، والتي أساء فيها رئيس ريال مدريد إيكر كاسياس وراؤول جونزاليس. 

رونالدو ومورينو

قال فلورنتينو بيريز في مقطع صوتي مسرب جديد يعود لعام 2012: “كريستيانو رونالدو شخص مجنون، هذا الرجل أحمق، تعتقد أنه طبيعي ولكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل هذا الهراء”.

وتابع: “مورينيو وكريستيانو رجال لديهم غرور خاص، وكلاهما مدلل، ولا يرون الواقع، بإمكانهما كسب الكثير من المال إذا لم يكونا كذلك، وهنا أتحدث في مجال الصور”.

وأضاف: “كوينتراو هو الآخر الذي ليس لديه عقل، لا يفعل أي شيء وهو ما يؤثر بالسلب على النادي، ومورينيو أحمق، ليس الأمر لأنه لا يريد اللعب، أمر غير طبيعي على الإطلاق، يقود السيارة بدون رخصة، يعاني من الضغط والمرض ولكن المدرب لا يأبه، إنه مريض، حقير".

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بيريز عن دي ديل بوسكي (2006)

 “ديل بوسكي لا يعرف كيف يُدرب، ولا يعرف كيف يوجه اللاعبين ولا يعرف شيئًا عن التكتيكات ولا يعرف شيئًا عن اللياقة البدنية، هو لا يعرف أي شيء، إنه أحمق”.

“لم يُعرض على فيسنتي ديل بوسكي وظيفة لأن الجميع يعرف أنه ليس مدربًا، ديل بوسكي هو أكبر كذبة رأيتها في حياتي،  يقولون أنه ذاهب إلى المنتخب الوطني، ونعم صحيح ما ينقص المنتخب هو ديل بوسكي".

بيريز عن كاسياس وراؤول (2006) 

"كاسياس كان الفشل الكبير الذي شهدناه، ولكن الجماهير يعشقونه، يحبونه، يدافعون عنه كثيرا".

"كاسياس ليس حارسا لـ ريال مدريد أبدا، لقد كان إخفاقا كبيرا بالنسبة لنا، هو وراؤول أكبر محتالان".

"كاسياس رجل سيء، هو قصير حقا ولا يمكنه الرؤية جيدا، هو مثل الدمية، إنه  طفولي جدا.

"راؤول شخض سيء، كان يعتقد بأن ريال مدريد ملكه هو ووكيل أعماله، هو أحد أسباب رحيلي، هو الجاني، يدمر مدريد، معنويات اللاعبين، كل شيء فظيع، يا له من طفل سيء".

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رد بيريز على التسريبات

وقال فلورنتينو بيريز في بيان نشره الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد:" تعليقاً على الخبر الذي نشرته صحيفة El Confidencial، والذي يطرح مجموعة من الأقوال المنسوبة إليّ، أعتقد أنه من الضروري توضيح ما يلي:

- العبارات المنشورة وردت في محادثات سجلها سراً السيد خوسيه أنطونيو أبيلان، وحاول بيعها لسنوات عديدة دون نجاح. أجد أنه من المدهش ان تنشرها صحيفة El Confidencial اليوم على الرغم من الوقت المنقضي.

-هي أقوال متفرقة اقتبست من محادثات ضمن سياق واسع.

- إن نشر تلك الأقوال الآن، وبعد مرور سنوات طويلة على تلك المحادثات، يعود، من وجهة نظري، إلى مشاركتي كأحد المروجين للدوري الممتاز الأوروبي.

- وضعتُ الأمر بين يدي المحامين الذين يدرسون الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

بيريز فلورينتينو بيريز ريال مدريد كريستيانو رونالدو كوينتراو ديل بوسكي

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