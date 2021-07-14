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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد وأضرار الملح .. دراسة جديدة تكشف عن مفاجأة كبيرة

الملح
الملح

ينصح الأطباء دائما بالابتعاد عن تناول الملح قدر الإمكان لأنه يسبب أضرار صحية عديدة خاصة إذا تم تناوله بكميات متوسطة أو كبيرة .

ومن أشهر أضرار الملح التى اتفق عليها عدد كبير من الأطباء هى رفع ضغط الدم وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والموت المفاجئ.. ولكن المفاجئة التى كشفتها مؤخرا دراسة علمية حديثة هى أن الملح يزيد عمر الإنسان.

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ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن السبب الرئيسي في هذه الاعتقادات هو أن الإكثار من الملح يسبب احتباس الماء في الدم ويضغط على الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم.

وقد طرحت بعض الأسئلة حول حقيقة خطورة الملح على جميع البشر، لا سيما بعد نشر دراسة حديثة عن فوائد الملح في مجلة القلب الأوروبية .


كشفت الدراسة أنه مع تناول ما بين 10  إلى 12.5 جرام يوميا من الملح  ، وهو ضعف الحد الموصى به حاليا في المملكة المتحدة، أنه يزداد متوسط ​​العمر المتوقع بالفعل.

وفي  ورقة بحثية أعدها باحثون كنديون على 94378 بالغا من 18دولة تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عاما.

ووجد الباحثون أن تناول الملح مرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية، ولكن فقط في المجتمعات التي كان استهلاكها يزيد عن 12.5 جرام من الملح يوميا، إذا مفتاح الصحة والحياة هو الاعتدال فى تناول كميات الملح .

وبسبب المعتقدات القديمة عن أضرار الملح الغذائي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة، كان من المتوقع أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالملح إلى تقصير العمر.

ولكن المفاجأة الكبرى عندما وجد الباحثون أن متوسط ​​العمر المتوقع زاد مع رفع الكمية المستهلكة من الملح.

ويضيف قائد الدراسة أن بعض الحقائق يصعب تجاهلها فالسكان الذين لديهم أعلى متوسط ​​عمر متوقع في العالم من سكان هونج كونج ويعشن في المتوسط ​​87 عاما، ويبلغ متوسط ويأخذن 9 جرامات من الملح فى اليومي أي حوالي 1 جرام زيادة عن الشخص العادي في المملكة المتحدة. 

وإذا قمت بتعديل المدخول حسب وزن الجسم، فإن البريطانيين يأكلون حوالي ضعف ما يأكله الرجل الأمريكي العادي، ومع ذلك يعيشون لفترة أطول بشكل واضح.

ووضعت مجموعة البروفيسور ماكغريغور وكالة معايير الغذاء، برنامجا لتقليل الملح الطوعي مع صناعة الأغذية، كما كشف تحليل علمى أجرى منذ 3 سنوات أن حملات تقليل الملح في المملكة المتحدة تسببت فى وفاة 6000 حالة تقريبا بشكل سنوي.

الملح امراض القلب الأوعية الدموية السكتة الدماغية دراسة فوائد الملح اخبار صحة

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