دخول طلاب الثانوية العامة "أدبي" لأداء امتحان الجغرافيا وسط اجراءات أمنية وإحترازية.. فيديو

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة الادبية” في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية ، اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 ، امتحان الجغرافيا بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).

ورصدت عدسة صدى البلد لحظة دخول طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، المدارس في أنحاء متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة، وتواجد عدد من أولياء الأمور لدعم ابنائهم قبل الدخول للجان.

وتتبع جميع المدارس إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، من ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، والمرور من البوابات المعقمة.

كما يتم تأمين المدارس بشكل جيد، وسط انتشار أمني كبير، والحرص على توافر عربية إسعاف مجهزة أمام كل مدرسة، لتوفير التدابير اللازمة حال حدوث أي مشاكل طارئة.

يذكر أن، طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) يؤدون اليوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالب/طالبة.

ويحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.