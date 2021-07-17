أخبار التعليم| 393 ألف طالب يؤدون امتحان الكيمياء.. وطلاب المنصورة يبتكرون نظام جديد يحول أجهزة الأشعة للفحص الذاتي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

قام فريق Autoscan كخطوة سباقة من برنامج الهندسة الطبية والحيوية جامعة المنصورة بتنفيذ وتصميم نظام يُمَكن أجهزة الأشعة من فحص وتشخيص فيروس كورونا من صور الاشعة السينية كمشروع تخرج تحت إشراف كلا من الدكتور حسام الدين مصطفى و الدكتور إيهاب هاني عبد الحي و المهندسين علي الهنيدي و أحمد علي زرد.

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى ، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا أكدت خلاله أنه سوف يؤدي غدًا السبت الموافق 17 يوليو 2021 ، طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية) امتحان الكيمياء .

أنتج عدد من طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب قسم إعلام جامعة عين شمس، أول فيلم وثائقي عن منطقة حلايب وشلاتين تحت مسمى "أوليب".

نظم معهد إعداد القادة بحلوان بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، حفلا ختاميا على هامش فعاليات المعسكر الكشفي لإعداد قيادات شباب الجوالة بالمعاهد العليا والمتوسطة، تحت شعار الجمهورية الجديدة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يؤدي اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية) امتحان الكيمياء .

قالت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس إنه سيتم إعلان نتائج الترم الثاني على التليفون الأرضي ب 09000188 أو من أي محمول ب 2388 وفي حالة اتصال الطالب قبل ظهور النتيجة سوف تصل رسالة للطالب بالنتيجة عند ظهورها.