تنافس مثير بين أقوى محركات أودي .. فيديو

يضم اسطول اودي الألمانية نخبة من المع المحركات في عالم السيارات، و تحت شعار قدرات العمل بالوقود التقليدي البنزين، و تقنية السيارات الكهربائية الحديثة، جاءت النسخة اودي Q7 و السيارة E-Tron سبورتباك صاحبة الأداء الكهربائي، لخوض منافسات قوية من خلال مقطع فيديو نشر عبر قناة CARWOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، من خلال موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE.

القدرات الفنية لمحركات اودي Q7 و E-Tron سبورتباك

تعتمد النسخة اودي Q7 على محرك V12 سعة 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 500 حصان، و 1000 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات مستخدمة تقنمية الدفع الكلي، عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء تتكون من 6 سرعات.

و لكن تأتي النسخة E-Tron سبورتباك بمحركين كهربائيين، ينتجان قوة اجمالية قدرها 405 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 446 نيوتن/متر، إلى جانب العديد من التجهيزات الفنية الاخرى، مثل منظومة المكابح عالية التجهيز و انظمة مساعدة السائق، كمال هو الحال للنسخة Q7.

قدرات E-Tron سبورتباك القياسية

دعمت السيارة E-Tron سبورتباك بقدرات قياسية بقوة 355 حصان، مع 561 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، بالاضفاة إلى قوة تسارع تجعل السيارة تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 6.6 ثانية، كنا يمكن الوصول من 0 لـ 100 خلال 5.7 ثانية فقط عند استخدام وضعية S MODE، حيث تزداد معها قوة الاحصنة لتصل إلى 405 حصان.

و من خلال هذا المقطع تسارعت كلا من النسخة اودي Q7 و السيارة E-Tron سبورتباك الكهربائية، حيث استطاعت E-Tron أن تحقق انتصارًا في سباقين، بينما خاضت Q7 انتصارًا في احدهم، إلى جانب اختبارات الكبح و سباق اللفة.