عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تنافس مثير بين أقوى محركات أودي .. فيديو

تنافس مثير بين اقوى
تنافس مثير بين اقوى محركات اودي .. فيديو

يضم اسطول اودي الألمانية نخبة من المع المحركات في عالم السيارات، و تحت شعار قدرات العمل بالوقود التقليدي البنزين، و تقنية السيارات الكهربائية الحديثة، جاءت النسخة اودي Q7 و السيارة E-Tron سبورتباك صاحبة الأداء الكهربائي، لخوض منافسات قوية من خلال مقطع فيديو نشر عبر قناة CARWOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، من خلال موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE.

txt

ظهور صور مسربة لـ أودي Q6 ايه ترون الكروس الكهربائية

txt

بقوة 1050 حصان| أودي سبورتباك RS7 تحقق نتائج مذهلة.. فيديو

القدرات الفنية لمحركات اودي Q7 و E-Tron سبورتباك

 

تعتمد النسخة اودي Q7 على محرك V12 سعة 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 500 حصان، و 1000 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات مستخدمة تقنمية الدفع الكلي، عبر علبة تروس أوتوماتيكي الأداء تتكون من 6 سرعات.

 

و لكن تأتي النسخة E-Tron سبورتباك بمحركين كهربائيين، ينتجان قوة اجمالية قدرها 405 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 446 نيوتن/متر، إلى جانب العديد من التجهيزات الفنية الاخرى، مثل منظومة المكابح عالية التجهيز و انظمة مساعدة السائق، كمال هو الحال للنسخة Q7.

 

قدرات E-Tron سبورتباك القياسية

 

دعمت السيارة  E-Tron سبورتباك بقدرات قياسية بقوة 355 حصان، مع 561 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، بالاضفاة إلى قوة تسارع تجعل السيارة تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 6.6 ثانية، كنا يمكن الوصول من 0 لـ 100 خلال 5.7 ثانية فقط عند استخدام وضعية S MODE، حيث تزداد معها قوة الاحصنة لتصل إلى 405 حصان.

 

و من خلال هذا المقطع تسارعت كلا من النسخة اودي Q7 و السيارة E-Tron سبورتباك الكهربائية، حيث استطاعت E-Tron أن تحقق انتصارًا في سباقين، بينما خاضت Q7 انتصارًا في احدهم، إلى جانب اختبارات الكبح و سباق اللفة.

أودي السيارات فيديو سبورتباك E-Tron سبورتباك اودي Q7

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبى: مستعدون لتقديم المساعدة والدعم في أزمة سد النهضة

الصحة : تسجيل 77 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

فيسبوك يرد على بايدن: اتهامات التضليل حول كورونا لن تشتت تركيزنا

تنافس مثير بين أقوى محركات أودي .. فيديو

برلماني: ما فعله السيسي في "حياة كريمة" بمثابة إعجاز

صيغة التسمية عند الذبح.. وماذا يقال عند ذبح الأضحية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

٤ قرارات جديدة من الكاف قبل مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مرعبة.. شاهد انهيار أرضي يبتلع المنازل بسكانها شمال ألمانيا|فيديو

أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ