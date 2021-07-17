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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادة  الكيمياء للعلمي والفلسفة غدا للأدبي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة في سيناء

يؤدى طلاب شهادة الثانوية العامة للشعبة العلمية ٢٠٢١م،  بشمال سيناء اليوم السبت  مادة الكيمياء ، كما يؤدى غدا الأحد  18 يوليو طلاب  الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان فيمادة الفلسفة والمنطق كما هو معلن مسبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة،  من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 

وقال حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،  انه تم التنبيه علي  طلاب الثانوية العامة  بالحضور  فى تمام الساعة التاسعة صباحاً لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وعدم الدخول الا بالكمامة ، علي أن يبدأ الامتحان يبدء في تمام الساعة العاشرة صباحا ، حيث سيتم توقف الامتحانات الثانوية العامة  بسبب اجازة عيد الأضحي.  على أن تستكمل الامتحانات يوم السبت الموافق 24 يوليو لطلاب الشعبة العلمية لمادة الفيزياء .

وأكد رضوان ، أن  الامتحانات ستنتهي  يوم الخميس الموافق ٢٩ يوليو بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية ،  أما طلاب الشعبة العلمية فتنتهى الإمتحانات يوم الأثنين الموافق ٢ أغسطس القادم.

٢٣ لجنة على مستوى المحافظة

 

واضاف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،  عن جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للدور الأول للعام  الدراسي 2021/2020 م.
مشيرا الى أن إجمالى عدد اللجان( 23 ) لجنة ، واجمالي عددالطلاب ( 2078 ) طالب وطالبة مقسمين على الإدارات التعليمية كالآتى : -
عددطلاب إدارة العريش التعليمية (  1664) طالب وطالبة
،وعددطلاب إدارة بئر العبد التعليمية(  660 ) طالب وطالبة
،وعددطلفاب إدارة الشيخ زويد التعليمية(  246 ) طالب وطالبة ، وعدد طلاب إدارة نخل التعليمية( 38 ) طالب وطالبة بالثانوية 

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الثانوية العامة الكيمياء امتحان سيناء

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