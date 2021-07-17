تسبب السرطان.. هاني الناظر يحذر من عادة خاطئة في فصل الصيف

عادة خاطئة يفعلها الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف و هي تناول المياه من الزجاجات البلاستيك المعرضه لأشعة الشمس مباشرة، ولا يعلم الكثير مدى خطورة هذه عادة خاطئة و التي تؤدي إلي الكثير من المشاكل الصحية.

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، من تناول أي اي سوائل من زجاجات بلاستيك تعرضت لحرارة شديدة كأشعة الشمس فهي عادة خاطئة للغاية.

قال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، "انا ليه بقول دائما لحضراتكم بلاش نشرب مياه او اي سوائل من زجاجات بلاستيك تعرضت لحرارة شديدة مثل تعرضها لاشعة الشمس لفترات طويلة او تركت داخل السيارة عدة ايام او اي مصدر اخر للحرارة ؟"

أضاف "الحقيقة ثبت علميا ان هناك مادة اسمها ديوكسين تتسرب من البلاستيك اذا تعرض لحرارة عالية وتختلط بالمياه وهذه المادة شديدة الخطورة علي الصحة فهي مصنفة من المواد المسببة للسرطان كما انها تسبب العقم عند الذكور وتمثل خطورة علي الجهاز العصبي والكبد".

كتب"ارجوكم لا تتركوا زجاجات المياه البلاستيكية فترات طويلة في الشمس او داخل السيارات واحذروا تناول مياه او اي مشروبات من زجاجات او اكواب بلاستيك تعرضت لحرارة شديدة وحفظكم الله جميعا من كل سوء."

من جانب أخر قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إن هناك مجموعة من الأخطاء يجب أن نتجنب الوقوع فيها لخطورتها خلالأيام الصيف الحارة ..

أحذر هذه الأمور في الصيف



1- شرب المياه من زجاجات بلاستيكية ظلت فترات طويلة معرضة لاشعة الشمس.

٢- الجلوس مباشرة بملابس مبللة بالعرق أمام أجهزة التكييف والمراوح.

٣-الاستحمام بمياه ساخنة.

٤- ارتداء ملابس داكنة اللون اثناء الخروج نهارا.

٥- الوقوف فترات طويلة تحت أشعة شمس الظهيرة بدون غطاء الرأس مثل كاب أو برنيطة.

٦- قلة شرب المياه.

٧-ترك زجاجات العطور أو الكحول أو أي بخاخات معطرة بالسيارة أثناء وقوفها في الشمس.