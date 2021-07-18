علاقة آثمة بين أرملة وعشريني.. جثة رضيع داخل حمام عيادة في الجيزة

تخلصت سيدة أرملة في العقد الرابع من عمرها من طفلا حملته سفاجا من شاب في الجيزة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، من طبيبة نساء وتوليد في مدينة البدرشين جنوب الجيزة، بالعثور على جثة هامدة لرضيع داخل حمام العيادة.

وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة، أن سيدة أربعينية دخلت الي العيادة وظلت بها أقل من ساعة ثم غادرت مرة أخرى.

وبسؤال الطبيبة تبين انها ليست احدى مريضاتها، وانها رأتها للمرة الأولى من خلال الكاميرات.

وعقب تحديد هوية المتهمة، تمكنت فرق المباحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة من ضبطها.

وشرحت التحريات أن السيدة في العقد الرابع من عمرها أرملة وعلى علاقة بشاب يصغرها بأكثر من ١٥ عام، وأنها حملت منه طفل سفاحا، فقررت التخلص منه في عيادة الطبيبة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.