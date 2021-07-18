عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقة آثمة بين أرملة وعشريني.. جثة رضيع داخل حمام عيادة في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

تخلصت سيدة أرملة في العقد الرابع من عمرها من طفلا حملته سفاجا من شاب في الجيزة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، من طبيبة نساء وتوليد في مدينة البدرشين جنوب الجيزة، بالعثور على جثة هامدة لرضيع داخل حمام العيادة.

وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة، أن سيدة أربعينية دخلت الي العيادة وظلت بها أقل من ساعة ثم غادرت مرة أخرى.

وبسؤال الطبيبة تبين انها ليست احدى مريضاتها، وانها رأتها للمرة الأولى من خلال الكاميرات.

وعقب تحديد هوية المتهمة، تمكنت فرق المباحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة من ضبطها.

وشرحت التحريات أن السيدة في العقد الرابع من عمرها أرملة وعلى علاقة بشاب يصغرها بأكثر من ١٥ عام، وأنها حملت منه طفل سفاحا، فقررت التخلص منه في عيادة الطبيبة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

الداخلية تحبط ترويج كميات حشيش وبانجو قبل عيد الأضحى .. فيديو

سيدة أرملة الأجهزة الأمنية في الجيزة النيابة العامة كاميرات المراقبة

ترشيحاتنا

شكرى يؤكد لوزير خارجية الصين: ضرورة التوصل لاتفاق قانوني لملء وتشغيل سد النهضة

وزير الطاقة السعودي: "روسيا تدعم ما نقوله في أوبك بلس"

دعاء يوم التروية للصائمين .. ردده عند الإفطار للفرج

أوعى تصرف العيدية.. خدمات بنكية لاستثمار الأموال بأقل إمكانيات ممكنة

توثيق الغرامة بالبطاقة.. البرلمان يتدخل لحل أزمة الكمسارية والركاب بسبب أجرة الركوب

مواصفات و أسعار دي اس 3 موديل 2021 في مصر | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

السودان يكشف آخر تطورات الملء الثاني لـ سد النهضة.. وخطورة الموقف على سد الروصيرص

أحمد العوضي لا يرد.. أشرف زكي: النقابة لا تعلم شيئا عن حالة ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ