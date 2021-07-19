قبيل العيد.. جرجا تتشح بالسواد لمصرع وإصابة 8 من شبابها

شهد مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، منذ فجر اليوم الأحد ١٨/ ٧/ ٢٠٢١، واقعتين أبشع من بعضهما البعض، راح ضحيتهما ثلاثة أرواح بخلاف إصابة خمسة أشخاص أخرين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وكسور.

الواقعة الأولى:

نشبت مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، بقرية القرعان، إثر خلاف على غُسل ربة منزل متوفاة، نتج عنها مصرع شخصين وإصابة خمسة أشخاص أخرين، حيث حضر أقاربها لتغسيلها ودفنها، واعترض زوجها وعدد من أفراد عائلته، واعتبروا انهم أحق بذلك، فدارت بين الطرفين معركة بالعصي والشوم، وتطورت إلى إطلاق أعيرة الخرطوش.

تلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج، بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية القرعان دائرة مركز جرجا، أنتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة علي الطرفين.

وتبين من المعاينة والفحص مصرع كل من (عبدالحميد. م - ٦ سنوات)، (محمود. ح - ٣٠ سنه)، إثر إصابتهما برش خرطوش، تم تسليم الجثتين الي مستشفى جرجا العام.

كما أصيب كل من “محمد. م - ٢٨ سنة - بطلق خرطوش بالعضد الأيسر - وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، عبدالمحسن. ا - ٦٥ سنة - بجرح رضى بالرأس - تم نقله إلى سوهاج الجامعي، فاطمة. م. س - ٥٥ سنة - بكسر بالساعد الأيمن، سعاد. ا. ع - ٦٠ سنة - بجروح وكدمات متفرقة بالوجه، وفتحية. ع. ح - ٦٠ سنة - بكسر بالساعد الأيمن”.

الواقعة الثانية:

عثر أهالي شارع محمد عبده بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، على ربة منزل ثلاثينية "آنسة"، مطعونة بالصدر داخل مسكنها، وتوفيت أثناء نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج بلاغًا من مستشفى جرجا العام مفاده (م. خ. أ - 37 عامًا - وتقيم دائرة المركز)، مطعونة بالصدر، وتوفيت أثناء نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأوضح مصدر ل"صدى البلد" أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تُكثف من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

وتم وضع جثة الفتاة الثلاثينية داخل مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

ليُخيم الحزن على أهالي مركز جرجا عقب حدوث واقعتين مُتتاليتين فقدوا على إثرهما ثلاثة ضحايا ويُعانون من وجع خمسة مُصابين إثر المشاجرة المُشار إليها.