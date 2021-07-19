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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ازاي تعرف نوع اللحمة المتعلقة عند الجزار بمجرد النظر؟!

لحوم
لحوم

يحتار الكثيرين في أنواع اللحوم، ويشكون كثيرا خلال شرائها حول مصداقية البائع في نوع اللحم المباع، وهل هو بقري أم جاموسي أم جملي أم ضان، وحول الأمر أوضح جهاز حماية المستهلك، طريقة الفصل بين اللحوم المذبوحة بالمجازر.

وأكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه علي المستهلكين شراء الأضحية واللحوم الطازجة من أماكن موثوق فيها وأن يتحرى المستهلك الدقة عند الشراء والتأكد من الأختام الموجودة علي اللحوم، مؤكدا أن الدولة تقيم الشوادر لبيع الخراف واللحوم الطازجة للتسهيل علي المواطنين كما توفر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة وبجودة عالية.


واستطرد حسام الدين في بيان صادر عن الجهاز ، أن الحكومة تستخدم أختام ذات بصمة مؤمنة حتي تضمن عدم تزوير الأختام الخاصة بمجازر اللحوم بهدف الحد من عمليات التلاعب والسرقة ولضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل أمن إلي المستهلك المصري.

ويحتوي كل ختم من أختام اللحوم علي تواريخ الذبح وعلي اسم المجزر وحروف تدل علي المحافظة كما تحتوي علي حروف تدل علي نوع الحيوان وهي "بق" للأبقار و"جم" للجمال و"جا" للجاموس و"ما" للماعز و"ضا" للحوم الضأن ويكون شكل الختم دائري للحيوانات صغيرة السن ومربع للحيوانات الكبيرة ويكون لون الختم للحوم البلدية أحمر.


وأضاف حسام الدين، أن الختم الوحيد الذي لم يتغير هو ختم اللحوم المستوردة بنفس لونه البنفسجي المميز.


وأعلن حسام الدين، أن الجهاز ممثلا في إدارة ضبط الأسواق سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى خلال إجازة عيد الأضحى لضبط أية منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.


وصرح رئيس الجهاز، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي تلحق أضرارا بصحته وسلامته من خلال أتخاذ إجراءات استباقية لتوعيه وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة.


وأكد رئيس الجهاز أن العاملين بالجهاز يستقبلون الشكاوي خلال إجازة عيد الأضحى من الخط الساخن 19588 ومن أي خط أرضي وتطبيق الواتس اب علي رقم 01577779999.

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