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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 163 ألفا و858 طفلا وسيدة ضمن مبادرتي صحة الأم والجنين والسمعيات بكفر الشيخ

صدى البلد

أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أمس الأحد، أن مديرية الصحة بالمحافظة قامت بإجراء الكشف الطبي على 163 ألفا و858 طفلا وسيدة من بينهم 114 ألفا و390 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات وإجراء الفحوصات ل49 ألفا و468 سيدة حامل.


وأشاد المحافظ فى بيان، بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية المشاركة في الحملات بإشراف الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.


من جانبها، أوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم فحص الأطفال ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، مؤكدة أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لاستكمال الفحوصات.


وأضافت أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين قدمت الخدمة الطبية منذ شهر نوفمبر الماضي حتى الآن بهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالي من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة للكشف المبكر عن مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين لمنع انتقالها له والكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، ويتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة وتتوجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة حسب نوعية المرض المصابة به الأم، إلى جانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.


وأوضحت أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص وتوافر المستلزمات الطبية، موجهة الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص وسرية النتائج وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.
وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافظة بالفئة العمرية فوق ١٨ عاما ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من أطباء وتمريض ومدخلي بيانات ورائدات ريفيات حيث يبلغ عددهم 118 فرقة طبية موزعين على 11 إدارة صحية.

محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين كفر الشيخ صحة الام والجنين

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