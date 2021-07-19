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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشابو شت عقله.. حبس شاب قتل خالته أربعة أيام على ذمة التحقيقات

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، بحبس شاب عشريني؛ إثر اتهامه بقتل شقيقة والدته، ربة منزل ثلاثينية "آنسة"، من خلال طعنها بالصدر داخل مسكنها بشارع محمد عبده، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج بلاغًا من مستشفى جرجا العام مفاده (م. خ. أ - 37 عامًا - وتقيم دائرة المركز)، مطعونة بالصدر، وتوفيت أثناء نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

العثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها في سوهاج

وتبين أن وراء الجريمة نجل شقيقتها، (أحمد ع ع ع - 22 عامًا - حاصل على دبلوم صنايع 5 سنوات - ويُقيم بذات الناحية)، حيث أراد سرقتها لشراء مادة الشابو المُخدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبموجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض السرقة لشراء مادة الشابو المُخدرة والتي اصبح يتعاطاها منذ فترة قريبة.

تم وضع جثة الفتاة الثلاثينية داخل مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج جرجا الشابو حبس التحقيقات

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