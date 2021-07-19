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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بضغطة واحدة .. جوجل تضيف زر مكالمة لتطبيق الفيديو Google Duo

جوجل تضيف زر مكالمة
جوجل تضيف زر مكالمة لتطبيق الفيديو Google Duo

قررت شركة جوجل إضافة تحديث جديد لتطبيق مكالمات الفيديو Google Duo،حيث قامت بإعادة تصميم الشاشة الرئيسية للتطبيق، كما أضافت زر "مكالمة جديدة" باللون الأزرق، والذي سيجعل استخدام التطبيق أكثر سهولة بضغطة زر واحدة. 

 

ووفقاً لموقع "9to5google"، أتاحت شركة جوجل إضافة التحديث الجديد لتطبيق Google Duo، لعدد من المستخدمين بعد ساعات فقط من إعلان الشركة، والذي يأتى كنسخة تجريبية، حيث تظهر الشاشة الرئيسية للتطبيق اضافة زر "مكالمة جديدة" فى أسفل الشاشة جهة اليمين، بينما يستطيع المستخدم البحث عن جهات الإتصال الخاصة به من خلال أيقونة البحث أعلى الشاشة، فيما تحتوي ما تبقى من الشاشة على عرض لجهات الأتصال. 

 

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ويعمل زر "المكالمة الجديدة" في تطبيق Google Duo من جوجل أيضاً كـ زر رئيسي لجميع التعاملات داخل التطبيق، وتعد مهمته الرئيسية هى بدء المحادثات مع جهات الأتصال الأخرى والمجموعات، كما سيمكن المستخدمين من رؤية جهات الإتصال ودعوة الآخرين للإشتراك فى التطبيق، بالإضافة إلى إنشاء المجموعات الخاصة، وإظهار قائمة بالمستخدمين عبر أيقونة البحث.

 

وتؤكد جوجل على أنها حافظت على جميع الميزات الحالية لتطبيق مكالمات الفيديو Google Duo، كإمكانية المستخدمين من إرسال رسائل فيديو، صوت أو صور من خلال النقر على جهة إتصال ما أو مجموعة محددة، ثم النقر على زر رسالة، فيما يبدو أن الشاشة الرئيسية ستكون أقصر من الشاشة الحالية، بالرغم من عدم مشاركة جوجل صورة رسمية للتطبيق.

 

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الميزة الجديدة من جوجل لجميع مستخدمي تطبيق مكالمات الفيديو Google Duo خلال الأسابيع القادمة، ومن المقرر أن يتم إطلاقها أولاً للهواتف التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد و iOS. 

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