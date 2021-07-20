العائلات بالغربية يزورن الحدائق وفرق لعزف الموسيقى في أول أيام عيد الأضحى

حرصت الأسر والعائلات بقري ومراكز محافظة الغربية صباح اليوم علي اصطحاب أطفالهم وذويهم من كبار السن من الرجال والسيدات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحيط المساجد الكبرى تزامنا مع ترديد التكبيرات وتهليلات "لبيك اللهم لبيك .. الله أكبر كبيره " .



في ذات السياق توجه بعض الأسر والعائلات لركوب المراكب النيلية هربا من الحر فضلا عن ميول أطفالهم للعب الألعاب الترفيهية بالملاهي والمنتزهات العامة ومتابعة فرق موسيقية شبابية انتشرت عروضها أمام سرايا الشيشيني بمنطقة محب التابعة لحي أول المحلة .

فيما اتجهت بعض الأسر والعائلات لزيارة المقابر لقراءة الفاتحة علي أرواح ذويهم وتوزيع عطايا علي فقراء كصدقات علي روح المتوفيين من أقاربهم وذويهم .



كما حرص الغرباوية علي ذبح الاضاحي "سنة الرسول صلى الله عليه وسلم" من خلال إقامة الشوادر وذبحها بالمجان داخل المجازر العمومية بنطاق قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وطنطا وقطور والسنطة .



من ناحية أخري أدي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي وسط إجراءات احترازية مشددة .

وجاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، الشيخ سيد عبد المجيد مدير مديرية الأوقاف بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

كما وجه الدكتور رحمي التهنئة لأهالي محافظة الغربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولي- عز وجل- أن يعيده على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء.

وأشاد المحافظ بإتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل المسجد ، وانتشر رجال الشرطة والكمائن الثابتة في محيط المسجد والمساجد المخصصة للصلاة وعددها ٣٠٠٠ مسجد على مستوى المحافظة.

وأعطي المحافظ توجيهاته إلي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف القطاعات، والتزام المحال والمقاهي بالقرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع استمرار تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات للبلاغات والشكاوى على مدار الساعة.

احتفالات عيد الأضحي بساحات الغربية

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