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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

صدى البلد

تعد المغنية سوما أحدث المنضمين لمستشفى النجوم الذين يتزايدون على مدار الفترة الماضية بعد معاناتها مع المرض منذ فترة طويلة.

 

مرض الفنانة سوما

 

مرت الفنانة سوما بمراحل مرضية مختلفة على مدار السنوات الماضية تسببت في ابتعادها عن الأضواء والغناء لفترة طويلة. 

الفنانة سوما


قالت الفنانة "سوما" إنها تستعد للعودة على الساحة الفنية، وإنها تجهز لأكثر من عمل غنائي لطرحه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منها.


وأكدت أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية هو فترة مرضها ورحلة العلاج حيث قالت: "فترة العلاج عملت مشاكل كبيرة جدًا في وزني وأنا دلوقتي كويسة بس لازم أرجع زي ما كنت لأني مش هينفع أظهر بشكل انا مكونش بيه قبل كده".


يذكر أن أحييت سوما، مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ضمن قعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.


كما قدمت سوما، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني منها أغنية "أعز صحاب"، و"ده حبيبي"، و"مقدرش أقول"، و"هتروح"، وغيرها من الاغاني.


أعلن المنتج نصر محروس عن تعاونه مع الفنانة سوما في عمل فني جديد، دون الكشف عن تفاصيله.
فى عام 2020 نشر محروس صورتين تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"استنونا بنجهز لكم مفاجأة قوية قريب أوي".


وأحدث أعمال نصر محروس أغنية "صح صح" للفنانة ميس حمدان، وهي من كلمات أسامة السليمي، ألحان محمد البدر".


من ناحية أخرى، كشف المنتج نصر محروس، حقيقة كل ما يتردد عن تعطيله لموهبة المطرب الكبير بهاء سلطان.


وأثنى محروس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، على موهبة بهاء سلطان، قائلا: "موهبة محصلتش، وهو معطلني ومعطل نفسه، أنا اللي واقف حالي".


وأضاف محروس أن عقده مع الفنان هو عقد اتفاق وليس احتكارا، وأن العقد شريعة المتعاقدين لإنتاج وبيع وتداول المصنفات الفنية، لافتًا إلى أن بهاء سلطان يغني في البرامج والأفراح والإعلانات ولا يمنح الشركة الموقع معها عقدا النسبة المتفق عليها، وأنه حصل على 350 ألف جنيه نظير ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذين تقدمه الفنانة إسعاد يونس.


وأشار إلى توقيع بهاء سلطان عقدا مع شركة روتانا رغم استمرار الأزمة بينهما، مستطردا: "بهاء عايز يمشي يمشي بالمعروف أو يقعد بالمعروف".


وأكد أن مشكلته مع الفنان بهاء سلطان عمرها 4 سنوات، متابعًا: "بهاء اللي معطلني ومعطل نفسه.. مفيش أغنية اتعملت له إلا وكسرت الدنيا، ولو ماشيين عدل كان المفترض عاملين عدد أغاني أكتر من كده".


وتابع: "مفيش حاجة اسمها عقد احتكار ولكن عقد إنتاج للأغاني، ويجب على بهاء سلطان الالتزام بالعقد المبرم بيننا"، مؤكدًا أنه لا يوجد عقد احتكار لبهاء، لا سيما وهو يغني في إعلانات وبرامج وأفراح.


واستطرد: "إذا كان بهاء سلطان يريد إنهاء النزاع القضائي يكون ذلك بالتراضي والتفاهم".


ولمزيد من التفاصيل حول مرض الفنانة سوما شاهد الفيديو التالي..


 

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