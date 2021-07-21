نشرة المرأة والصحة| تعرف على أصل الفتة.. نصائح لكبار السن عند تناول اللحوم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

النشاط البدني وممارسة الرياضة هو أفضل عادة يمكن ممارستها بعد تناول الأكلات الدسمة والدهنية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة لمرضى القلب والأوعية الدموية.

ينصح الخبراء وفقا لموقع “novosti”، بممارسة الرياضة لمدة 40 دقيقة بعد تناول الأكلات الدسمة وخاصة اللحوم.

الفتة واحدة من أشهر الأكلات الشرقية الشهيرة والتي تكاد لا تخلو المائدة المصرية منها خاصة في عيد الأضحى، فتعد من الوجبات الأساسية في هذه المناسبة التي يتم تقديمها مع لحوم الأضحية مثل الفشة والكرشة والممبار، كما تقدم الفتة بطريقة شهية وتختلف من بلد لأخرى..



اللحوم والأغذية الحيوانية بشكل عام لها أهمية خاصة لكبار السن، وبعد سن السبعين ، تحتاج إلى سعرات حرارية أقل لأنك لا تتحرك بنفس القدر من قبل ويبطئ التمثيل الغذائي ، ولكن للبقاء بصحة جيدة لا يزال الجسم يحتاج إلى نفس الكمية من العناصر الغذائية وبعضها، مثل البروتينات.

مع ارتفاع درجات الحرارة يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الجو الحار في المنزل، وخاصة مع عزومات العيد.

ولذلك نقدم لكم بعض الحلول التي تساعد في الحفاظ على برودة المنزل