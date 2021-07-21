بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

أهم مظاهر عيد الأضحى ذبح الأضحية وسط حالة البهجة والسرور والذكريات الجميلة التي لا بد وأن يكون للخروف نصيب منها فهو البطل المدلل الذي يقضي أيامه الأخيرة منعما بالرعاية والاهتمام قبل أن تحوله “سكين الجزار” إلى ضحية أو أضحية ويفضل كثيرون التقاط الصور مع الأضحية وهو ما يفعله ويحرص عليه عدد كبير من الفنانين.

حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

يعد خروف العيد من الاكلات الرئيسية التى تقدم على موائد المسلمين في احتفالات عيد الاضحى خاصة العزومات والولائم التى يتناولها عدد كبير من الأشخاص.



قال محمود عسقلانى ، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، إن أهم شروط شراء الأضحية هو التأكد من حركتها ونشاطها ضمن مجموعات الخراف وعدم وجودها منفردة تذهب وحيدة بعيدة عن القطيع بالاضافة للتأكد من وجود لمعان فى العين لافتا إلى ان الخروف القابل للذبح يكون عمره تعدى عام واحد .

وأضاف " عسقلانى " خلال استضافته مع الاعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، ان العجول أصناف واول صنف منه الفرنسى ويباع الكيلو منه 1000 جنيه

الكيلو أما الصنف الثانى السودانى والتى تتربع على عرش اللحوم فى الوطن العربى لافتا إلى أن الخروف الذى تخطى وزنه 350 كيلو يكون عمره عامين .

وطالب بذبح الأضاحى داخل المجازر والتى سيكون فيها الذبح مجانيا بالإضافة لطرق الذبح الآمنة فيها التى تضعها وزارة الزراعة لافتا لوجود عقوبات تصل 5000 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى الشوارع .

يذكر أن الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويثاب فاعلها ولا يعاب تاركها، ولكن فاته خير كثير، ويجب على المضحي أن يتنجب عيوب الأضحية عند شراء الذبيحة، حيث توجد شروط يجب توافرها في الأضحية.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يُشترط لصحة الأضحية أنْ تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ من الأضاحي، أولًا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّن فتُجزئ.

وأضاف الأزهر في فتوى له ثانيًا من عيوب الأضحية : الأضحية المريضة البَيِّن مرضها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغمي عليها.



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