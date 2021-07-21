عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

صدى البلد

أهم مظاهر عيد الأضحى ذبح الأضحية وسط حالة البهجة والسرور والذكريات الجميلة التي لا بد وأن يكون للخروف نصيب منها فهو البطل المدلل الذي يقضي أيامه الأخيرة منعما بالرعاية والاهتمام قبل أن تحوله “سكين الجزار” إلى ضحية أو أضحية ويفضل كثيرون التقاط الصور مع الأضحية وهو ما يفعله ويحرص عليه عدد كبير من الفنانين.  

حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

يعد خروف العيد من الاكلات الرئيسية التى تقدم على موائد المسلمين في احتفالات عيد الاضحى خاصة العزومات والولائم التى يتناولها عدد كبير من الأشخاص.


قال  محمود عسقلانى ، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، إن أهم شروط شراء الأضحية هو التأكد من حركتها  ونشاطها ضمن مجموعات الخراف  وعدم وجودها منفردة تذهب وحيدة بعيدة عن القطيع بالاضافة للتأكد من وجود لمعان فى العين لافتا إلى ان الخروف القابل للذبح يكون عمره تعدى عام واحد .
وأضاف " عسقلانى " خلال استضافته  مع الاعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، ان العجول أصناف  واول صنف منه الفرنسى ويباع الكيلو منه 1000 جنيه 
الكيلو  أما الصنف الثانى السودانى والتى تتربع على عرش اللحوم فى الوطن العربى لافتا إلى أن الخروف الذى تخطى وزنه 350 كيلو يكون عمره عامين .
وطالب بذبح الأضاحى داخل المجازر والتى سيكون فيها الذبح مجانيا بالإضافة لطرق الذبح الآمنة فيها التى تضعها وزارة الزراعة لافتا لوجود عقوبات تصل 5000 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى الشوارع .
يذكر أن الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويثاب فاعلها ولا يعاب تاركها، ولكن فاته خير كثير، ويجب على المضحي أن يتنجب عيوب الأضحية عند شراء الذبيحة، حيث توجد شروط يجب توافرها في الأضحية.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يُشترط لصحة الأضحية أنْ تكون سالمة من العيوب، فلا تجزئ من الأضاحي، أولًا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّن فتُجزئ.
وأضاف الأزهر في فتوى له ثانيًا من عيوب الأضحية : الأضحية المريضة البَيِّن مرضها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغمي عليها.


ولمزيد من التفاصيل حول حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد شاهد الفيديو التالي...

 

خروف خروف العيد ذبح الأضحية عيد الأضحى الأضحية

موضوعات متعلقة

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ترشيحاتنا

مياه الفيضانات تحاصر مئات الركاب داخل عربات المترو في الصين.. فيديو

أول تعليق من كلوب بعد أول وثاني تجارب ليفربول الودية

أحمد سعد يكشف تفاصيل أول اختباراته بمعهد الموسيقى عندما كان عمره 13 سنة

الصحة: تسجيل 51 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و5 حالات وفاة

البرلمان يثمن الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ريلمي تنشر الصور الرسمية لهاتفها الخارق Realme GT Master Explorer

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ