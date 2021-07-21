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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمهور أولمبياد طوكيو 2020 في خطر.. أعداد إصابات كورونا تتصاعد | فيديوجراف

مصير غامض لـ أولمبياد
مصير غامض لـ أولمبياد طوكيو 2020

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو 2020 في اليابان ، الثلاثاء، تسجيل تسع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا .

مصير أولمبياد طوكيو 2020 

التقرير اليومي لمنظمي دورة الألعاب الأوليمبية أولمبياد طوكيو 2020 بشأن فيروس كورونا أكد أن رياضيا في القرية الأوليمبية كان من بين حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا .  

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وبهذه النتيجة الجديدة لاختبارات فيروس كورونا ترتفع عدد الحالات الجديدة الإيجابية منذ أول يوليو إلى 67 حالة إصابة بـ كورونا . 

كورونا و أولمبياد اليابان 

وأعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية التشيكية أن لاعب كرة الطائرة الشاطئية أوندريج بيروسيك ثبتت إصابته بفيروس كورونا ما يهدد مصير أولمبياد اليابان . 

وجرى نقل اللاعب الذي يبلغ من العمر 26 سنة، إلى فندق مخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا . 

وبالإضافة إلى 67 حالة حددها المنظمون، أبلغت المقاطعات اليابانية عن أربع حالات اخرى، ومع ذلك فإن السلطات المحلية غير ملزمة بالإبلاغ عن متى تكون حالات محددة للإصابة بفيروس كورونا ، مرتبطة بـ أولمبياد طوكيو . 

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رئيس وزراء اليابان يتدخل 

وقال رئيس الوزراء الياباني للمسئولين الرياضيين، الثلاثاء، قبل انطلاق أولمبياد طوكيو، إن العالم يجب أن يرى اليابان تنظم أولمبياد آمنة، وذلك على الرغم من المطالبة بإلغائها بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا . 

معارضة واسعة لإطلاق الأولمبياد 

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس الامريكية، يصل عشرات الآلاف من الرياضيين والمسؤولين وموظفي الألعاب ووسائل الإعلام إلى اليابان وسط حالة طوارئ محلية ومعارضة واسعة النطاق من عامة الشعب الياباني . 

ويبدأ أولمبياد طوكيو 2020 يوم الأربعاء 23 يوليو في الكرة اللينة وكرة القدم النسائية، قبل يومين من حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الذي تم تأجيله بالفعل لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا . 

خبراء الصحة يشككون 

وشكك خبراء الصحة في اليابان في السماح للعديد من الزوار الدوليين بالمشاركة في الألعاب التي تنتهي في 8 أغسطس المقبل، لن يكون هناك مشجعون محليون أو أجانب في الأحداث، وستتبع الألعاب البارالمبية أواخر أغسطس المقبل . 

وكان حوالي 75 من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية البالغ عددهم 101 حاضرين في القاعة لحضور أول اجتماع شخصي لهم منذ يناير 2020، وعُقد الاجتماعان السابقان عن بعد، بما في ذلك إعادة انتخاب باخ في مارس.

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 وللمزيد حول مصير أولمبياد اليابان في ظل تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا شاهد الفيديوجراف التالي: 

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